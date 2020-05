Tuttosport – Milan, l’ultima idea di Rangnick per la panchina

Spunta un’altra ipotesi per la panchina del Milan, un allenatore che arriverebbe in tandem con Ralf Rangnick dalla Germania.

Da giorni si discute quale sarà il vero ruolo di Ralf Rangnick una volta approdato al Milan. In molti sono sicuri che avrà pieni poteri, sia come tecnico che come dirigente.

Rangnick stesso però potrebbe proporre al club rossonero di gestire l’area tecnica senza sedersi sulla panchina del Milan. L’idea è quella di portare con sé un giovane allenatore fidato a cui lasciare la gestione del lavoro sul campo.

Impossibile per il Milan pensare di arrivare a Julian Nagelsmann, 33enne allenatore del Lipsia. Il tedesco non è interessato a questa ipotesi, inoltre ha vanta delle offerte ben più allettanti di quella milanista.

Secondo Tuttosport l’ultima idea lanciata da Rangnick riguarda l’arrivo di un altro allenatore tedesco che lui ben conosce. Si tratta di Marco Rose, attuale mister del Borussia M’gladbach.

Classe ’76, Rose ha avuto un’ottima carriera da terzino nel Mainz. Nel 2010 ha iniziato l’avventura da allenatore, collaborando con Rangnick ai tempi del Salisburgo, tra il 2013 ed il 2019.

Allena il Gladbach dalla scorsa estate, con buonissimi risultati. Rose potrebbe essere il nome giusto lanciato da Rangnick per affiancarlo nell’esperienza al Milan.

Un’ipotesi che però la proprietà Elliott Management non vuole ancora prendere in considerazione: il club preferirebbe che fosse Rangnick stesso a guidare la squadra, senza deleghe o ulteriori ingaggi per la panchina.

