Rafael Leao: “Ibrahimovic mi motiva. Felice al Milan” | VIDEO

Rafael Leao ha rilasciato un’interessante intervista al sito ufficiale del Milan e ha toccato più temi interessanti. Si è partiti dalla fiducia che sente nell’ambiente rossonero, passando poi per indicare il suo gol preferito da quando è a Milano e spiegando l’importanza di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante portoghese ha detto pure in che posizione predilige giocare e si è mostrato carico in vista dei prossimi impegni in campionato della squadra di Stefano Pioli. Contro la Lazio domani c’è voglia di vincere a San Siro.

