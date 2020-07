Biglia può tornare in Argentina: un club pronto all’offerta

A fine stagione Lucas Biglia dirà addio al Milan, visto che non è previsto un prolungamento del contratto. L’Independiente sogna di riportarlo in Argentina.

L’esperienza di Lucas Biglia al Milan è ormai agli sgoccioli. Al termine del campionato il centrocampista argentino lascerà la maglia rossonera.

Il suo contratto è in scadenza e da tempo è stato deciso di non rinnovarlo. Il club potrà liberarsi di una somma considerevole a bilancio, dato che tra ingaggio lordo e ammortamento l’ex capitano della Lazio è costato circa 13 milioni di euro nell’esercizio 2019/2020.

Il futuro di Biglia può essere in Argentina, dove l’Independiente sta pensando di avanzare un’offerta. A rivelarlo è Radio Mitre, che spiega che la squadra di Avellaneda è pronta a fare uno sforzo economico per riportare in patria il giocatore.

Il numero 20 del Milan valuterà insieme alla sua famiglia dove giocare nella prossima stagione. Ha alcune proposte anche in Europa, potrebbe decidere di tornare in Argentina per chiudere la carriera.

Biglia ha già vestito la maglia dell’Independiente nell’annata 2005-2006, prima di approdare nel Vecchio Continente per giocare nell’Anderlecht. Si tratterebbe di un ritorno per il 34enne centrocampista nato a Mercedes (nella provincia di Buenos Aires).

