Theo Hernandez fu vicino al Napoli: il retroscena

Il Napoli è stato ad un passo dal mettere le mani su Theo Hernandez, giocatore che poi è andato al Milan e sta vivendo una stagione decisamente molto buona.

Theo Hernandez ha rappresentato senza dubbio un acquisto azzeccato da parte del Milan. Un investimento da 20 milioni di euro per un giocatore che oggi ne vale almeno il doppio.

Decisivo il blitz di Paolo Maldini in Spagna per convincere il terzino sinistro francese, che aveva anche altre offerte. Tra le squadre che si erano interessate a lui anche il Napoli, che stando alle rivelazioni fatte dal giornalista Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss non fu lontano da un trasferimento in maglia azzurra.

L’operazione tra Napoli e Real Madrid era praticamente conclusa, ma al momento della firma saltò tutto. Theo Hernandez non era convinto di andare a vivere nella città campana e preferì Milano quando arrivò l’offerta del Milan.

Sicuramente il club partenopeo ha qualche rimpianto per la trattativa saltata. A beneficiarne è stato il Diavolo, che si è assicurato un laterale mancino che sembra destinato a diventare un top player. Sulle sue tracce ci sono PSG e Manchester City, ma il Milan lo ritiene incedibile.

