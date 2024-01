Milan-Cagliari streaming gratis e diretta tv Coppa Italia: dove vederla

Il Milan debutta in Coppa Italia contro il Cagliari. Le indicazioni su dove vedere il match degli ottavi di finale in programma stasera dalle 21

Primo match del 2024 per il Milan che ospita il Cagliari a San Siro per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Calcio di inizio alle ore 21 per la sfida a eliminazione diretta con eventuali supplementari e calci di rigore in caso di parità al 90′.

Il Milan si presenta al cospetto dei sardi con una formazione totalmente inedita. Tra infortunati e turnover, Pioli stravolge ulteriormente l’undici iniziale Maignan, Calabria, Hernandez e Reijnders unici titolari. Spazio in difesa a Simic e all’esordiente Jimenez a sinistra. In mediana torna Adli. In avanti Chukwueze, Romero e Traoré a supporto di Jovic.

Per Chukwueze sarà l’ultima partita prima di partire per la Coppa d’Africa. La federazione nigeriana ha concesso una deroga al Milan a differenza di quanto avvenuto con l’Algeria per Bennacer, già aggregato alla nazionale nordafricana. Pulisic, Leao, Giroud, Loftus Cheek, Kjaer, Florenzi cominciano dalla panchina insieme a Krunic, ormai completamente fuori dalle scelte di Pioli e destinato alla cessione.

Assenze importanti anche nel Cagliari. Ranieri non ha convocato Dossena, Prati, Pavoletti, Nandez, Augello e Rog. In attacco spazio all’ex Petagna con Luvumbo, in gol contro il Milan in campionato nell’1-3 dello scorso settembre. In panchina l’altro ex rossonero, Gianluca Lapadula.

Milan-Cagliari, dove vederla in tv e in streaming

Come tutti i match di Coppa Italia, Milan-Cagliari è un’esclusiva Mediaset. La partita sarà trasmessa in diretta, in chiaro, su Canale 5 dalle ore 21 con ampio pre e post partita con Monica Bertini e i suoi ospiti. In telecronaca, Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.

Milan-Cagliari sarà visibile, gratuitamente, in streaming sul sito di sport.mediaset con il player della diretta presente in home page. Si può accedere alla visione della partita anche tramite Mediaset Infinity.

Chi passa tra Milan e Cagliari affronterà nei quarti di finale la qualificata della sfida tra Atalanta e Sassuolo in programma mercoledì 3 gennaio alle 18 con diretta tv su Italia 1. Già definito l’altro quarto di finale di questa porzione di tabellone ovvero Bologna-Fiorentina, già qualificate grazie alle vittorie su Inter e Parma.

Il Milan disputerà l’eventuale quarto di finale di Coppa Italia tra il 9 e l’11 Gennaio. Prima ci sarà il match di campionato contro l’Empoli di domenica prossima al Castellani, alle 12.30. Quest’ultimo sarà trasmesso in simulcast da Sky Sport e Dazn.