Milan, non solo Kean e Retegui: un altro attaccante italiano per Allegri

Le ultimissime notizie relative al calciomercato dei rossoneri: il punto della situazione in vista della prossima estate

Poche ore e l’Italiano di Gennaro Gattuso scenderà in campo. Lo farà in Bosnia per guadagnarsi il Mondiale senza giocatore del Milan: nessun rappresentante del Diavolo, infatti, è stato convocato dall’ex centrocampista rossonero. Con lo sbarco a Milano, di fatto, Samuele Ricci ha perso il suo posto in azzurro.

Lo aveva guadagnato Matteo Gabbia, ma l’infortunio lo ha ovviamente tagliato fuori. A far discutere è stata la mancata chiamata di Davide Bartesaghi, che tanto bene sta facendo con la maglia del Milan. Ma per Gattuso le priorità sono altre. I tifosi rossoneri, poco legati alla Nazionale, continueranno a guardare con nostalgia le prestazioni di Sandro Tonali, sempre tra i migliori in campo.

Allo stesso tempo tempo osserveranno Mateo Retegui e Moise Kean: entrambi sono sul taccuino della dirigenza del Diavolo. Dopo la gara contro l’Irlanda del Nord, sono scese le quotazioni dell’ex Genoa e Atalanta. In molti, invece, hanno apprezzato la prova offerta dal calciatore della Fiorentina.

Milan, ritorno di fiamma: piaceva a Maldini

Il Milan, dunque, guarda ai giocatori italiani. I due attaccanti, però, non sono gli unici sul taccuino: ieri al Diavolo è stato accostato il nome di Raoul Bellanova. Stamani è la volta di Nicolò Zaniolo. L’ex Roma è rinato a Udine e le grandi sono tornate ad osservarlo con interesse.

Lo ha fatto anche Gattuso, ma non lo ha chiamato. L’assenza di Zaniolo ha fatto parecchio discutere, ma il profilo resta ugualmente apprezzato da tanti club. Secondo Tuttosport, il Milan in vista della prossima estate ci starebbe pensando seriamente. Il nome dell’italiano non è certo nuovo dalle parti di Via Aldo Rossi: Zaniolo, infatti, piaceva parecchio anche a Paolo Maldini e Frederic Massara.