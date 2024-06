Milan, addio Zeroli: nuova maglia in Italia per il centrocampista

Il Milan è vicino dal salutare Zeroli, centrocampista della Primavera dei rossoneri che ha fatto bene nella stagione appena conclusa.

Il classe 2005 è stato uno dei protagonisti della squadra giovanile del Milan, raggiungendo insieme ai compagni la finale di Youth League.

Kevin Zeroli è stato spesso aggregato in prima squadra con Stefano Pioli che lo ha fatto esordire in campionato ed in coppa Italia. Le buone prestazioni fornite dal giovane centrocampista hanno attirato le attenzioni di diverse squadre che lo hanno messo nel mirino in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore in particolare un club avrebbe preso i contatti con il Milan per cercare di capire le possibilità di portarlo via da Milanello durante l’estate.

Calciomercato, il Milan può salutare Zeroli: offerta in arrivo

Il Frosinone, retrocesso all’ultimo minuto della stagione appena conclusa, è pronto a ripartire per cercare di conquistare immediatamente la Serie A. I ciociari avrebbero messo nel mirino Kevin Zeroli, chiedendo il prestito del cartellino del ragazzo fino al termine della prossima stagione.

Ora il Milan si trova davanti ad un bivio. L’esclusione dell’Ancona nella prossima Serie C apre un posto al Milan U23 con i rossoneri che avranno quindi la seconda squadra come successo per Juventus ed Atalanta. Un’occasione per i rossoneri di vedere i propri ragazzi impegnati in un campionato professionistico con la possibilità di chiamarli subito in prima squadra. Zeroli rientra certamente nei piani di Daniele Bonera (tecnico della squadra U23) ma l’opportunità di giocare da titolare in Serie B è allettante sia per il ragazzo che per il Milan stesso.

I rossoneri potrebbero infatti dare l’ok al prestito secco del ragazzo dandogli l’opportunità di giocare da subito in un campionato più competitivo e lottare per la promozione in Serie A. Oltre al Frosinone ci sono anche Bari e Sampdoria che hanno fatto dei sondaggi per il centrocampista della Primavera. A dare l’eventuale ok all’operazione dovrà esserci anche Paulo Fonseca con il portoghese che ha fatto sapere alla società di voler valutare i giocatori a sua disposizione prima di intervenire sul mercato in entrata.

Per quello che riguarda il centrocampo della prima squadra il Milan è costantemente al lavoro per cercare di arrivare a Fofana del Monaco. Il mediano è certo di salutare la propria squadra durante questa sessione di mercato ma i rossoneri dovranno fare i conti con la forte concorrenza presente tra cui anche la Juventus, pronta ad un’offerta per il francese.