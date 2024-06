Stupisce tutti all’Europeo, il Milan osserva: colpo a sorpresa

Un nome già accostato al club rossonero in passato potrebbe tornare nel mirino per la nuova sessione estiva del calciomercato: prezzo non eccessivo.

Il Milan farà dei cambiamenti nel proprio reparto offensivo e l’acquisto più atteso è quello di un nuovo numero 9 titolare. Dopo l’addio di Olivier Giroud, ci si aspetta un colpo importante nel ruolo. Ma potrebbero essere anche due i centravanti a sbarcare a Milanello.

Nei giorni scorsi si era parlato della probabilità che Luka Jovic rinnovi il contratto in scadenza a fine giugno. Ora l’attaccante serbo è impegnato all’Europeo con la nazionale e finché non avrà firmato non bisogna dare niente per scontato. I colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Anche se al Milan vengono accostate delle prime scelte per l’attacco come Joshua Zirkzee del Bologna, Artem Dovbyk del Girona e Santiago Gimenez del Feyenoord, non mancano nomi alternativi di punte che potrebbero essere delle buone riserve.

Dagli Europei al Milan, colpo georgiano: occasione a prezzo di saldo

In quest’ottica non bisogna escludere che possa essere nella lista anche Georges Mikautadze, 23enne georgiano che il Diavolo ha seguito già nella stagione 2022/2023 (24 gol e 9 assist in 40 presenze). Dalla Francia erano arrivate indiscrezioni su un’offerta da circa 10 milioni di euro presentata al Metz, allora in Ligue 2 e promosso in Ligue 1 anche grazie al suo contributo.

Poi non se ne è fatto nulla e il giocatore si è trasferito all’Ajax per circa 16 milioni di euro. L’esperienza ad Amsterdam è stata pesantemente negativa (0 gol in 9 partite) e già nel mercato invernale ha fatto ritorno al Metz per 13 milioni. Il rientro in Francia gli ha fatto bene: 14 gol e 4 assist in 22 presenze. Però non è riuscito a evitare la retrocessione della squadra, che ha avuto la peggio nello spareggio contro il Saint Etienne.

Mikautadze è alla ricerca di un nuovo club per la prossima stagione e sta puntando anche sull’Europeo per trovare una buona sistemazione. Nella prima partita contro la Turchia, persa 3-1, è stato proprio lui a realizzare la rete del momentaneo 1-1. Diverse società lo stanno monitorando e possono sfruttare la retrocessione del Metz per assicurarsi il cartellino a un prezzo non eccessivo. In Italia è stato accostato a Napoli, Lazio e Roma, ma potrebbe anche rimanere in Ligue 1. Lo vogliono Monaco e Lione.

Quello a Lione sarebbe un ritorno, quella è la città in cui è nato (la sua famiglia era fuggita dalla Georgia) e in cui ha anche trascorso degli anni a livello giovanile. Dopo i primi passi nel Gerland, è entrato nel 2008 è entrato nel vivaio dell’OL e ne ha fatto parte fino al 2015. Il club non ha creduto in lui a causa del suo fisico (era basso e magro), quindi è andato al Saint-Priest e nel 2018 ha ricevuto la chiamata del Metz.

Non essendo ritenuto ancora pronto per la Prima Squadra, nell’estate 2020 è stato mandato in prestito nella Serie B belga al Seraing. Scelta azzeccatissima: 36 gol e 4 assist in 57 presenze in due stagioni. Prima contribuisce alla promozione nella Jupiler Pro League e poi alla salvezza della squadra. Tornato al Metz, ha fatto vedere di essere all’altezza. L’avventura all’Ajax non è andata bene non solo per colpa sua, visto che ad Amsterdam è stato spesso utilizzato fuori ruolo e i Lancieri non hanno esattamente vissuto una grande stagione.