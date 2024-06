Colpo a destra, c’è un solo nome: è lui quello da prendere

Il Milan vuole prendere un nuovo terzino: c’è un profilo che sembra proprio adatto alle esigenze di Fonseca.

I tifosi sono impazienti di vedere quali rinforzi prenderà la società rossonera nel calciomercato estivo. Dopo il discorso di Zlatan Ibrahimovic sulle ambizioni della proprietà RedBird e del Milan stesso, le aspettative sono importanti.

Ci sono più ruoli nei quali la dirigenza sembra intenzionata a intervenire e uno è quello di terzino destro. Evidentemente, Davide Calabria e Alessandro Florenzi (entrambi con scadenza contrattuale giugno 2025) non convincono pienamente, così come Filippo Terracciano. Sulla fascia può agire anche Pierre Kalulu, però bisognerà capire se Paulo Fonseca vorrà impiegarlo in tale posizione oppure da difensore centrale. L’ex Lione ha avuto qualche infortunio di troppo e ha vissuto un’ultima stagione sostanzialmente anonima.

Milan, ecco il terzino destro ideale

Da settimane si parla dell’interesse per Emerson Royal, in uscita dal Tottenham e valutato 18-20 milioni di euro. Il 25enne brasiliano, in possesso anche del passaporto spagnolo, è reduce da una stagione non positiva. Ange Postecoglou lo ha declassato a riserva e gli ha dato poche opportunità nel 2024. Non ci sono dubbi sulla sua cessione nel calciomercato estivo.

L’ex di Barcellona e Real Betis ha buoni mezzi fisici e atletici, inoltre nella manovra di gioco ha una buona precisione nei passaggi. Qualche limite in più c’è nella fase offensiva, dove non riesce ad essere sufficientemente efficace nei cross e in generale nell’ultimo passaggio. Al Tottenham solo 2 assist-gol in 101 presenze.

Per Paulo Fonseca potrebbe essere meglio avere un terzino come Tiago Santos, che ha già allenato nell’ultimo anno al Lille. Il portoghese classe 2002 è un giocatore in ascesa e che sembra possedere un potenziale superiore rispetto a Emerson Royal. Può sicuramente migliorare in fase difensiva, però ha più tecnica e sa rendersi più pericoloso quando c’è da attaccare. È molto veloce e gli piace cercare il dribbling per saltare l’avversario. Sui cross se la cava abbastanza bene. Può anche costare qualcosa in meno rispetto al collega brasiliano.

I rapporti tra il Milan e il Lille sono ottimi, forse 15 milioni di euro (aggiungendo anche dei bonus) possono bastare per finalizzare l’operazione. Un anno fa il club francese spese circa 6,5 milioni per comprarlo dall’Estoril, può mettere a bilancio una discreta plusvalenza. Chiaramente, spera in un’asta per incassare più soldi possibili. Vedremo se sarà il portoghese ad approdare a Milanello.