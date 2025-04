Svolta tattica in Udinese-Milan: mossa a sorpresa di Conceicao

Novità di formazione del Milan domani contro l’Udinese: Conceicao potrebbe fare una mossa a sorpresa che riguarda l’attacco

Giovedì di vigilia per il Milan che torna in campo domani per affrontare l’Udinese in campionato. I rossoneri hanno poco altro da dire a questa Serie A: la Champions League è ormai sfumata e anche raggiungere l’Europa League è complicato. Per quantomeno provarci, i rossoneri devono vincere, ma con l’approccio delle ultime gare contro una squadra organizzata come quella di Runjaić sarà difficile portare a casa i tre punti. Sergio Conceicao ha avuto un’altra settimana libera per lavorare al meglio: fino ad oggi, dall’eliminazione dalla Champions in poi, non si è visto alcun tipo di miglioramento sotto ogni punto di vista, nonostante il tempo a disposizione.

Difficilmente vedremo questi miglioramenti adesso, soprattutto con la consapevolezza che Conceicao a giugno andrà via. L’allenatore portoghese vuole però provare a dare almeno la scossa e per questo motivo sembra intenzionato a proporre una interessante novità tattica per la partita in Friuli: non è una cosa nuova in assoluto, ma l’idea è riproporla con giocatori diversi.

Conceicao cambia modulo

Poco dopo la fine del mercato di gennaio, dopo l’arrivo di Joao Felix e di Gimenez, Conceicao aveva schierato spesso il Milan con una sorta di 4-4-2, con i due acquisti insieme da attaccanti e Leao-Pulisic sulle fasce. Esperimento che non ha portato risultati, anzi: è stato un totale disastro. E per questo motivo l’allenatore ha accantonato l’idea, proponendo il solito schieramento con un trequartista (che è cambiato più volte).

Conceicao però non può ignorare il buon momento di Luka Jovic. Il serbo ha fatto molto bene in queste settimane quando chiamato in causa; ha segnato anche due reti contro Napoli e Fiorentina. Ecco perché per lui è probabile un posto da titolare per la gara di domani contro l’Udinese, ma non da solo. Abraham ha avuto problemi al ginocchio in questi giorni ma niente di preoccupante e per questo è a disposizione di Conceicao: l’inglese e Jovic potrebbero quindi scendere in campo insieme dal primo minuto in un nuovo 4-4-2 (in dubbio Gimenez, alle prese con una botta al fianco rimediata contro la Fiorentina).

Rafael Leao e Christian Pulisic gli esterni rispettivamente a sinistra e a destra con Reijnders e probabilmente Fofana in mezzo al campo. Il francese, dopo un periodo di flessione, ha dato buone risposte nelle ultime gare e ha quindi buone chance di giocare dal primo minuto. In difesa, senza Walker (infortunato al gomito), dovrebbe esserci Alex Jimenez con Gabbia, Tomori e il solito Theo Hernandez davanti a Maignan.