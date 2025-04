“Il Milan senza Maldini è una follia”: il Ct non si capacita, tifosi impazziti (Video)

Parole chiare condivise da tantissimi tifosi del Milan quelle su Paolo Maldini, che non è più in rossonero per una scelta di Gerry Cardinale

Una stagione da dimenticare per il Milan. La squadra rossonera è stata eliminata dalla Champions League, per mano di un modesto Feyenoord, e in Serie A è addirittura al nono posto. Non c’è davvero nulla da salvare e un’eventuale vittoria della Coppa Italia non basterà di certo per dare la sufficienza al Diavolo.

Alzare un altro trofeo, dopo la Supercoppa Italiana, renderebbe chiaramente l’annata meno amara, ma in estate servirà ripartire con nuove idee per provare a tornare a competere con le grandi squadre. Di certo ci sarà un nuovo Direttore sportivo, ma anche un guida tecnica diversa da Sergio Conceicao.

Chi, nei piani alti di Casa Milan, ha programmato la stagione, resterà al suo posto. Si ripartirà così da Giorgio Furlani, ma anche da Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic. Un gruppo di lavoro che fin qui non ha funzionato e che chiaramente sta facendo rimpiangere quello che ha portato allo Scudetto.

“Vince sempre Maldini”

E quando si parla del passato non si può non parlare di Paolo Maldini. Così, Gianmarco Pozzecco, Commissario tecnico della Nazionale italiana di basket, intervenuto ad un evento de Il Foglio a San Siro, non ha usato troppi giri di parole per dire la sua in meri: “In pochi lo dicono – afferma ai microfoni presenti, tra i quali quelli di Sportitalia, ma come è possibile che Maldini non sia all’interno del Milan, dopo quello che ha fatto come dirigente e ovviamente come giocatore. Questa è una cosa che mi manda in follia“.

🔴⚫️ #Pozzecco non si capacita: “Come è possibile che #Maldini non sia all’interno del #Milan dopo quello che ha fatto da dirigente e ovviamente da giocatore. Mi manda in follia. Per chiunque vince sempre Maldini. Paolo è indiscutibile, lo hanno adorato tutti. E’ una cosa strana” pic.twitter.com/S7vuIoAglu — Martin Sartorio (@MartinSa1988) April 10, 2025

“Adesso c’è questa moda di fare il gioco di mandare giù qualcuno dalla torre e alla fine vince sempre Maldini. Che sia spagnolo, inglese o slovacco, è incredibile, vince sempre Paolo Maldini. E’ indiscutibile, come giocatore ma anche come persona. Tutti i suoi compagni lo hanno adorato, così come in Nazionale. Da dirigente ha vinto uno Scudetto con Pioli, che era un altro elemento importante. Mi sembra una cosa davvero strana, da incompetente di calcio, ma poi fino ad un certo punto”. Un pensiero di quello di Gianmarco Pozzecco che hanno davvero in tanti tra i tifosi del Milan. Gli ultimi risultati sempre più negativi del Diavolo hanno chiaramente fatto crescere la nostalgia, di un passato che non c’è più.