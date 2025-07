Fonseca tenta lo scippo: vuole un giovane milanista al Lione

L’allenatore portoghese vorrebbe portare in Francia un giocatore che ha già conosciuto molto bene a Milano: ecco le ultime news.

È un momento molto caldo del mercato estivo del Milan. Igli Tare sta lavorando su più tavoli tra entrate e uscite. Oggi è stato ufficializzato l’ingaggio di Pervis Estupiñan, terzino sinistro proveniente dal Brighton.

Tra le cessioni è ormai fatta per l’addio definitivo di Emerson Royal in direzione Flamengo per 9-10 milioni di euro. Dopo essere stato vicino al Besiktas, il terzino brasiliano è pronto per tornare in patria. Definito anche il prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo di Lorenzo Colombo al Genoa. Trattativa in corso con i sauditi dell’Al Ittihad per la vendita di Ismael Bennacer. Contatti col Bologna per il possibile prestito di Noah Okafor.

Considerati cedibili pure Devis Vasquez, Yacine Adli, Yunus Musah, Samuel Chukwueze e Divock Origi. Tare spera di trovare una soluzione per tutti entro ferragosto.

Dal Milan al Lione? Fonseca ci prova

Per quanto riguarda il pacchetto dei portieri, recentemente il Milan ha venduto Marco Sportiello all’Atalanta e lo ha sostituito con Pietro Terracciano, arrivato dalla Fiorentina. Confermatissimi Mike Maignan e Lorenzo Torriani.

A proposito di Torriani, nella prima amichevole estiva a Singapore contro l’Arsenal è stato un grande protagonista. Ha fatto 4 parate in 30 minuti e ha parato 3 rigori nella “lotteria” finale. La sua prestazione è stata esaltata anche sui social network dai tifosi rossoneri, che già nel pre-campionato di un anno fa avevano apprezzato le sue parate contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona.

Allora in panchina c’era Paulo Fonseca, colui che adesso lo vorrebbe di nuovo con sé a Lione. Lo ha rivelato da La Gazzetta dello Sport, spiegando che l’allenatore portoghese apprezza molto Torriani e sta cercando un sostituto del partente Lucas Perri. Il portiere francese dovrebbe andare al Leeds United (i club hanno raggiunto un accordo di massima), quindi all’OL serve un sostituto.

Torriani è un classe 2005 con poca esperienza, quindi sembra difficile pensare che possa essere titolare a Lione, però Fonseca potrebbe stupire. Da capire se si svilupperà realmente una trattativa tra le parti nei prossimi giorni. L’OL ha qualche difficoltà economica, ha persino rischiato la retrocessione in Ligue 2: potrebbe fare un tentativo in prestito con diritto di riscatto, però al momento è solo un’ipotesi.