Comunicato ufficiale, il Milan ha annunciato l’acquisto: finalmente è arrivato

Arriva finalmente il comunicato ufficiale, il Milan ha annunciato un acquisto in questi minuti: finalmente è arrivato

Abbiamo visto il Milan di Allegri per la prima volta in campo contro l’Arsenal nella prima partita del Pre Season Tour. Non è stata una prestazione brillante dei rossoneri, com’era ampiamente prevedibile, ma abbiamo già avuto un quadro molto chiaro di quella che sarà il piano tattico. Tutti dietro la linea della palla con il solo Rafael Leao esente da compiti difensivi, pronto a ripartire e a fare da punto di riferimento. Funzionerà? Lo scopriremo soltanto più avanti, l’unica cosa certa è che il Milan, senza altri impegni europei e con una rosa in allestimento, ha il dovere di provare a vincere lo Scudetto e il quarto posto citato più volte da Allegri finora non basterà per ritenersi soddisfatti.

O almeno, è questo quello che si aspettano i tifosi, mentre la società sarà felicissima (come aver vinto un trofeo) di rientrare in Champions il prima possibile. Intanto, in questi minuti il Milan ha fatto un importante annuncio per un acquisto molto atteso: finalmente Allegri ha il sostituto di Theo Hernandez, ed è davvero una grande scelta.

Milan, ufficiale l’acquisto: i dettagli del contratto

Più volte abbiamo citato i grossolani errori della dirigenza negli ultimi due anni, cioè da quando Giorgio Furlani ha preso in mano il controllo dell’area sportiva al posto di Paolo Maldini (che aveva invece fatto un capolavoro). Di tutti gli acquisti fatti finora, se ne salvano in pochissimi. E a questi potrebbe aggiungersi proprio Pervis Estupinan, preso dal Brighton e annunciato ufficialmente in questi giorni.

Il terzino ecuadoregno, in rapporto qualità prezzo, è certamente un grande affare: arriva al Milan per meno di 20 milioni nel pieno della sua maturità calcistica e dopo anni ad alti livelli in Premier League soprattutto con Roberto De Zerbi, con il quale è cresciuto tantissimo nell’aspetto tecnico, tattico e nelle letture di gioco. Qualità che probabilmente non sfrutterà molto con Allegri, che porta avanti un’idea di calcio molto vecchia e senza grandi ricerche. A lui gli si chiede affidabilità in fase difensiva, ovviamente, e buona spinta, caratteristiche che ha, sia in una difesa a quattro che, eventualmente, come abbiamo visto ieri, in una a cinque. Estupinan ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030, un accordo importante che permette al giocatore di diventare anche un punto fisso più avanti. Tutto però dipenderà dal rendimento e da come si adatterà ad un calcio molto diverso rispetto a quello a cui è abituato.