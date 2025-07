Del Piero in campo con Gattuso e Djorkaeff: ripartono dalla Serie D

Nuova esperienza per il figlio di Del Piero, giocherà nella stessa squadra del cugino di Gattuso e il figlio di Djorkaeff

Di recente è arrivata una bellissima notizia per i tifosi del Milan e non solo: dopo l’addio di Luciano Spalletti, la FIGC, nella figura di Gianluigi Buffon soprattutto, ha deciso di affidare la panchina dell’Italia al grande Gennaro Gattuso. Una leggenda rossonera, ha vestito per dieci anni la nostra maglia ed è stato anche allenatore per due stagioni. Durante la seconda, per pochissimo non era riuscito a riportare il Milan in Champions League con una squadra molto modesta. Ha proseguito la sua carriera in panchina con Napoli, Valencia, Marsiglia e Dinamo Zagabria, prima di accettare ovviamente la sfida azzurra: l’obiettivo è qualificarsi al prossimo Mondiale, torneo che l’Italia non gioca da due edizioni.

Gattuso è stato uno dei grandi protagonisti della Nazionale Campione del Mondo nel 2006 insieme a tanti altri fenomeni come, ad esempio, Alessandro Del Piero, decisivo con quel gol indimenticabile contro la Germania in semifinale. I due hanno vissuto momenti importanti nel calcio, da avversari e da compagni, e adesso il ciclo è pronto a riaprirsi… con i loro eredi.

Del Piero, Gattuso e Djorkaeff nella stessa squadra: sono i loro eredi

La Sanremese, squadra ligure, ha annunciato l’acquisto di Tobias Del Piero, classe 2007 e figlio del grande Alex. Un trequartista con tecnica importante che si ispira ovviamente al padre ma anche a Zinedine Zidane, un altro idolo. Fino ad oggi, ha giocato con la Juventus Academy, con il Los Angeles e con l’Alcoron in Spagna, prima di un’esperienza di un anno all’Empoli.

Adesso riparte dalla Serie D con un’avventura importante che gli permetterà di fare sicuramente un’ottima esperienza. E chissà che nella scelta di accettare non abbia influito anche la presenza di un altro cognome pesante: il portiere è Francesco Gattuso, classe 2005 e cugino di Ringhio. Ma non è finita qui, perché c’è anche un altro grande cognome alla Sanremese: si tratta di Oan Djorkaeff, figlio di Youri, nato a Milano nel 1997 e in possesso del passaporto armeno e francese. Oan vanta una grande esperienza internazionale in Francia, negli Stati Uniti, in Scozia e in Svizzera. Negli ultimi tre anni ha accumulato 59 presenze e ha fatto 25 gol e 10 assist. Insomma, tre giocatori dal cognome pesante per una squadra ambiziosa che punta all’ingresso in Lega Pro nella prossima stagione. Vedere questi nomi tutti insieme sulle maglie sarà sicuramente una bella emozione per tutti.