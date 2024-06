Rinnovo complicato, il Milan lo inserisce in uno scambio

Il Milan è pronto a cederlo per monetizzare il più possibile. La fumata bianca per il rinnovo non è ancora arrivata e si avvicina così l’addio

Senza un accordo per il rinnovo nei prossimi giorni, sarà addio. Le parti stanno trattando il prolungamento del contratto, ma la proposta del Milan non ha ancora accontentato né il giocatore né il suo entourage. La volontà delle parti è quella di riuscire ad arrivare a dama, ma più passa il tempo, più cresce la possibilità di vedere il difensore altrove.

Il nome del centrale non è sulla lista degli esuberi ma una sua cessione non può essere esclusa. Il calciomercato del Milan, come più volte raccontato, prevede l’acquisto di un bomber, un centrale di difesa, di un terzino e di un centrocampista, ma è evidente che gli affari potranno essere di più in base alle cessioni. Attenzione così a tutti i giocatori in uscita che potrebbero permettere al Diavolo di avere tra le mani un importante gruzzoletto. Dopo Charles De Ketelaere lasceranno il club rossonero tanti altri elementi, a partire da Alexis Saelemaekers, che il Milan valuta sui 12 milioni di euro. Si farà più fatica a vendere Ballo-Toure e Origi, ma anche loro faranno le valigie, così come i tanti giovani, che sono reduci dai prestiti.

Calciomercato Milan, rinnovo Simic complicato: addio con lo scambio

Il Milan farà partire nuovamente Daniel Maldini, per una decina di milioni di euro, oltre a Lorenzo Colombo e Marco Nasti. I due attaccanti potrebbero salutare ancora una volta in prestito, soprattutto il secondo. Il primo, invece, potrebbe essere inserito in qualche operazione di scambio. E’ ciò che di fatto può succedere con Jan-Carlo Simic.

L’idea del Diavolo, in realtà, sarebbe quella di metterlo a disposizione di Paulo Fonseca, ma soprattutto di Daniele Bonera per l’Under-23, che in queste ore avrà il via libera ufficiale alla partecipazione del campionato di Serie C, ma il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 preoccupa non poco la dirigenza.

Le parti hanno voglia di trovare un accordo, ma la fumata bianca, nonostante i diversi contatti, non è ancora arrivata e come scritto, più passa il tempo, più c’è il rischio che il talento serbo saluti definitivamente il Milan. Gli interessi d’altronde non mancano: ha bussato alla porta per lui lo Stoccarda, ma anche il Feyenoord. Proprio con gli olandesi attenzione ad un possibile affare che può coinvolgere Wieffer, il centrocampista, valutato 30 milioni di euro, che piace tanto al Milan.