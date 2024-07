Cessione ad un passo, saluta il Milan definitivamente

Il club rossonero è vicino a effettuare la vendita di un suo giocatore: nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’accordo totale.

Non solo acquisti, il Milan deve fare anche delle cessioni in questa sessione estiva del calciomercato. Ci sono più giocatori che non rientrano nel progetto tecnico e che lasceranno Milanello.

I casi più “eclatanti” sono quelli di Fodé Ballo-Touré e Divock Origi, che il club avrebbe voluto vendere già un anno fa. Entrambi sono partiti solo in prestito e sono rientrati alla base, l’auspicio è quello di trovare una soluzione definitiva. Qualche richiesta c’è, però già nel mercato estivo 2023 abbiamo visto quanto possa essere complicato piazzare questi due calciatori. Il belga ha anche uno stipendio alto (circa 4 milioni di euro netti annui) e questo complica il suo trasferimento.

Galliani vuole comprare dal Milan

Un altro giocatore destinato a lasciare il Milan è Daniel Maldini, reduce da una positiva esperienza in prestito al Monza. Ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e senza rinnovo avverrà una cessione a titolo definitivo. Da capire l’eventuale ricavo per i rossoneri, che valutano il cartellino 8-10 milioni di euro. Considerata la scadenza contrattuale ravvicinata, i club interessati proveranno a spendere meno.

In questi giorni si è alzato ulteriormente il pressing di Adriano Galliani, che vuole fortemente tenere Maldini a Monza. I contatti sono in corso e la trattativa è in uno stato avanzato. Esiste la possibilità che nei prossimi giorni le parti arrivino a un accordo totale. Il figlio d’arte ha dato la sua disponibilità a continuare la sua carriera in Brianza, anche se non sono mancate altre richieste. Ci sono stati sondaggi di Atalanta, Lazio, Roma, Fiorentina, Torino e Genoa.

Daniel aveva iniziato la scorsa stagione in prestito all’Empoli, ma lì non era riuscito a incidere. Un infortunio ha probabilmente condizionato la sua esperienza in Toscana, però non si è mai ben integrato nella squadra. A gennaio ha accettato volentieri l’offerta di Galliani, che lo voleva al Monza da anni, ed è stata la scelta giusta. In biancorosso è riuscito a mostrare le sue qualità, anche se purtroppo un nuovo infortunio gli ha fatto terminare anticipatamente la stagione.

Galliani è fiducioso di poter trovare l’intesa con il Milan e di riportare il giocatore in Brianza. I bonus e la percentuale sulla futura rivendita possono essere fattori decisivi della trattativa. Per quanto riguarda il contratto del figlio di Paolo, non dovrebbero esserci problemi. I rapporti tra l’AD del Monza e l’agente Giuseppe Riso sono ottimi.