Terremoto Verstappen, apertura clamorosa: “Ho un buon rapporto”

Ogni discussione che ha a che fare con lui diventa di dominio pubblico: le recenti dichiarazioni su Verstappen lasciano scenari impensabili

La Formula 1 tornerà fra pochi giorni a intrattenere il pubblico amante dei motori in uno dei circuiti più iconici dell’intera competizione: l’Hungaroring, sede del Gran premio di Ungheria. Non un appuntamento da prendere sottogamba per chi fino a questo momento ne ha passate di cotte e di crude: vale a dire il campione del mondo Max Verstappen.

Il pilota della Red Bull sta vivendo un periodo ondivago, caratterizzato da molti dubbi e poche solide certezze. Le certezze sono legate al fatto che rimane, al netto di tutto, il migliore del paddock forte di una monoposto che non ha rivali; i dubbi invece riguardano il talento degli avversari – Lando Norris in testa – che non stanno di certo con le mani in mano.

Un’altra certezza è la presenza, quasi paterna, di Helmut Marko, che continua a tentare di tener lontane le voci di mercato che vorrebbero Max come futuro pilota Mercedes.

Wolff parla di Verstappen Sr e Horner

Toto Wolff non molla la presa e incredibilmente crede ancora che Max Verstappen possa vestire i panni del corridore Mercedes in un prossimo futuro. Il mercato dei piloti non ha molto da dire con il solo caso Sainz rimasto a intrattenere il pubblico. Per il resto, le coppie della prossima stagione sono già belle e pronte.

Il team principal delle Frecce d’Argento, nonostante fondamentalmente sappia che Verstappen correrà anche l’anno prossimo per la Red Bull, continua a parlare di lui in modo continuativo. Wolff, in una recente intervista a un quotidiano austriaco, ha parlato anche del suo rapporto con Jos Verstappen ed Helmut Marko.

“Io e Jos Verstappen siamo sulla stessa lunghezza d’onda, abbiamo sempre avuto un buon rapporto”, ha detto Wolff al Kleine Zeitung. “Mentre con Helmut Marko mi sono trovato bene negli ultimi anni in privato. Vedo che è rimasto colpito dal fatto che il suo team non ha più l’identità di un tempo“.

Dichiarazioni che lasciano intendere che il team principal austriaco abbia buoni rapporti con tutti. Anche con Horner, il cui caso mediatico a detta di Wolff doveva “essere gestito in maniera diversa, ma questo non è accaduto”. Insomma, l’uomo simbolo della Mercedes non molla l’idea di avere un giorno uno come Max, ma al contempo non può evitare di dire che gli uomini della Red Bull sono perfetti per un campione come lui.