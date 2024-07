Ritorno di fiamma per Leao: maxi intreccio e addio Milan

Ecco cosa potrebbe accadere a Rafael Leao, l’attaccante e fuoriclasse del Milan che ha sempre diversi estimatori in giro per il mondo.

Il calciomercato estivo in casa Milan non è ancora decollato del tutto. Quanto meno i tifosi rossoneri hanno tirato un sospiro di sollievo per via della chiusura positiva dell’affare Alvaro Morata, che ha sbloccato una situazione di impasse che stava diventando preoccupante. Ma c’è ancora molto da fare.

Nei piani del club rossonero, per rinforzare idealmente la formazione a disposizione di Paulo Fonseca, c’è l’acquisto di almeno un nuovo difensore centrale e di un mediano di quantità e intelligenza tattica. Ma non è da escludere qualche sorpresa, che dipenderà anche dai movimenti in uscita, visto che il Milan ha più di una situazione da chiarire sulle possibili cessioni onerose.

Ad oggi il Milan non vuole sacrificare nessuno dei big, anche perché non sono arrivate proposte così allettanti per i gioielli sotto contratto. Eppure nelle ultime ore sono tornate a farsi sentire alcune sirene riguardanti la situazione di Rafael Leao, il fuoriclasse dell’attacco milanista reduce da un Europeo non così brillante con la maglia del Portogallo.

Leao, sacrificio di lusso: la big europea ci pensa seriamente

Nei mesi scorsi si era parlato di come un gioiello del calibro di Rafa Leao potesse diventare un ‘crack‘ del mercato estivo internazionale. Ad oggi il numero 10 del Milan non ha ricevuto offerte, ma di recente si è iniziato a parlare nuovamente di un ritorno di fiamma intrigante.

La big europea che potrebbe fare follie per strapparlo al Milan è il Paris St. Germain, che starebbe ripensando a Leao nel caso in cui non dovesse andare in porto l’assalto per Victor Osimhen. I parigini hanno come priorità l’ingaggio di un centravanti puro e il numero 9 del Napoli è in cima alla lista dei desideri. Ma non sarà facile trovare l’accordo giusto con Aurelio De Laurentiis.

Possibile dunque che scatti il piano B: prendere un calciatore per caratteristiche più simile a Mbappé, il fuoriclasse francese che è da poco sbarcato al Real Madrid lasciando il PSG orfano del proprio elemento migliore. Leao sarebbe un’ottima alternativa, anche se molto diverso da Osimhen poiché più abituato a giocare largo a sinistra ed avere più campo per esprimersi.

Il Milan comunque non farà sconti per Leao. Fino al 15 luglio era valida una clausola rescissoria da 175 milioni di euro, ormai scaduta. I rossoneri non intendono cedere a cuor leggero il portoghese, valutato sicuramente più di 100-120 milioni: sacrificarlo permetterebbe al club di rifare mezza squadra reinvestendo tutto il denaro incassato.