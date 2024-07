Riunione decisiva, il Milan ha dato l’ok alla cessione: via per 30 milioni

Il possibile arrivo di Pavlovic potrebbe mettere alla porta il classe 2001: Milan pronto a piazzarlo a 30 milioni di euro

Paulo Fonseca ha fatto capire in una recente riunione il suo punto di vista su molti elementi presenti nella rosa del Milan. Se il club rossonero intende acquistare ulteriori elementi, in vari reparti, deve al contempo anche pensare di piazzare quelle pedine non funzionali ai piani del nuovo tecnico portoghese.

Le idee sono abbastanza chiare e a Milanello stanno per essere definiti meglio gli obiettivi per sistemare specialmente la difesa, reparto che la scorsa annata ha sofferto per via di numerosi infortuni. Una problematica di questo tipo vorrà essere evitata a tutti i costi la prossima stagione, per cui via quegli elementi magari che danno meno certezze sul piano fisico. Ecco spiegato il motivo per cui ai rossoneri piace un difensore roccioso e non soggetto a continui stop fisici come Strahinja Pavlovic e Malick Thiaw (che l’anno scorso ha avuto un lungo stop muscolare) può essere ceduto al miglior offerente. Per una cifra attorno ai 30 milioni.

Milan, Thiaw via in caso di offerta di 30 milioni

Poche ore fa il Diavolo ha annunciato l’addio a titolo definitivo di Jan Carlo Simic, per lui una grande opportunità di crescere all’Anderlecht lontano dalle pressioni della Serie A. Ceduti lui, Pellegrino, Caldara e Kjaer (a quest’ultimo non era stato rinnovato il contratto), il Milan pensa anche alla situazione di Malick Thiaw, acquistato due stagioni fa dallo Schalke 04.

Il Newcastle ha da diverse settimane messo gli occhi sul centrale tedesco, considerato al momento titolare da Fonseca, ma in caso di addio non si straccerebbe le vesti: benché sia considerato un difensore di alto livello e di prospettiva (ad agosto compirà 23 anni), Thiaw ha mostrato parecchie lacune e sul piano fisico non è di certo indistruttibile.

I rossoneri spingono per arrivare a Pavlovic, un difensore che possiede già esperienza internazionale e che potrebbe dare una grossa mano alla squadra. Al momento la differenza tra richiesta del Salisburgo e offerta rossonera è minima. In caso di arrivo del serbo, è quasi automatico l’addio del tedesco, che in Premier League, alla corte di Eddie Howe, troverebbe la titolarità quasi certa per via dei numerosi problemi difensivi che il tecnico inglese sta affrontando.

Vedremo come si evolverà la situazione. Di sicuro il Milan uno come Thiaw, al cospetto di una cifra vicina ai 30 milioni di euro (senza contropartite o altro), lo venderebbe senza nessun problema o ripensamento.