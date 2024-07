Milan avvisato: “Lo cediamo solo alle nostre condizioni”

Il Milan viene avvisato dal dirigente: il club cederà il giocatore solo alle sue condizioni, questo può cambiare il mercato

Il Milan ha concluso l’acquisto di Strahinja Pavlovic dal Salisburgo dopo quello di Alvaro Morata e sta preparando il terreno per prendere un centrocampista. E’ ciò che manca a Paulo Fonseca, oltre ovviamente al colpo Emerson Royal. Il terzino brasiliano sostituirà Alessandro Florenzi, che ha subito un bruttissimo infortunio al ginocchio in cui sono coinvolti legamenti e menisco.

La sua stagione, quindi, è finita ancor prima di iniziare. Come detto in precedenza, c’è quel centrocampo da sistemare dove il prescelto è Youssouf Fofana, in scadenza di contratto il 30 giugno 2025 con il Monaco.

Il Monaco ha chiesto 35 milioni di euro al Milan per cedere Fofana. Una cifra troppo alta, il club rossonero non ha intenzione di fare follie sul mercato. Il diktat è chiaro: rinforzare la rosa va bene, ma senza svenarsi e danneggiare il bilancio.

Ed è quello che succederebbe se il Milan spendesse 35 milioni per un giocatore che l’anno prossimo può ingaggiare a parametro zero. Moncada può ‘giocare’ anche sul fatto di avere già l’accordo con Fofana. Ma nelle ultime ore sono emerse alcune novità, che fanno parte del mercato e che riguardano proprio il Monaco.

L’avvertimento del Monaco al Milan

Thiago Scuro, direttore generale del Monaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da ‘Gazzetta.it’: “Non ci sono conflitti con Fofana, ma c’è un buon rapporto. Parliamo spesso, il mio ruolo è quello di proteggere il club, lui comunque si sta comportando in maniera corretta, con molto rispetto. Tra noi c’è un accordo che gli consente di lasciare il Monaco quest’estate, ma deve rispettare le condizioni previste“.

Prosegue Thiago Scuro parlando della situazione di Fofana: “Ogni trattativa prevede dei momenti meno semplici, come in questo caso. Continuiamo a lavorare per trovare una soluzione che convenga a noi e al giocatore, spero che si avanzi in maniera positiva”. Insomma, il Milan è avvisato: Fofana non si muove per meno di 35 milioni di euro.

Il Monaco cederà Fofana solo alle sue condizioni. Tuttavia, bisogna considerare che negli ultimi giorni di mercato le cose possono cambiare. Anche se Thiago Scuro ha reso noto che il centrocampista francese può restare, questa potrebbe essere solo una frase di circostanza per smuovere un po’ le acque. Negli ultimi giorni si era fatto avanti anche il West Ham, opzione poco gradita al giocatore.