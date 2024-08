Non convocato! Assist al Milan, vuole solo i rossoneri

Una mancata convocazione sembra un indizio sulla possibilità che il giocatore lasci il suo attuale club: il Milan è in agguato.

La società rossonera deve mettere a segno ancora tre colpi per completare il suo calciomercato estivo. Uno di questi è l’ingaggio di un nuovo centrocampista. L’obiettivo numero 1 è noto: Youssouf Fofana.

Da settimane il Milan sta cercando di trovare un accordo con il Monaco, dopo aver già raggiunto quello con il 25enne nazionale francese. Il club rossonero è arrivato a offrire 20 milioni di euro, bonus compresi. Dal Principato la richiesta è di 25, quindi serve un aumento della proposta da parte di Giorgio Furlani per portarsi a casa il giocatore. I prossimi giorni possono essere molto importanti per questa trattativa.

Fofana, novità da Monaco

In attesa di capire se l’operazione si sbloccherà, Fofana non è stato convocato dal Monaco per la partita amichevole contro il Barcellona valida per il Trofeo Gamper. Non è stato comunicato alcun tipo di problema fisico, quindi si tratta di una decisione legata al calciomercato.

Potrebbe indicare che la partenza del centrocampista è vicina o semplicemente che in questo momento club e giocatore hanno concordato questa scelta. Fofana vuole lasciare il Principato e vuole il Milan come prossima squadra, spera che nei prossimi giorni le due società riescano a venirsi incontro e a favorire il suo trasferimento in Italia. Non è una situazione facile per lui, desideroso di mettersi alla prova in Serie A con uno dei club di maggior prestigio nella storia del calcio e invece costretto a rimanere a Monaco.

Non sono mancate delle richieste dalla Premier League in queste settimane. Si era fatto avanti in maniera concreta il West Ham, destinazione bocciata dal giocatore. C’è stato pure un sondaggio da parte del Manchester United, che però lo considera solo un’alternativa alla prima scelta Manuel Ugarte (PSG). I Red Devils possono essere la minaccia più seria per il Milan nel caso in cui si continuasse a faticare a trovare un accordo con il Monaco.

Vero che esiste un’intesa tra la società rossonera e Fofana, però quest’ultimo potrebbe anche valutare altre opzioni se l’affare non si dovesse sbloccare entro questo weekend. Intanto non è stato convocato per il match contro il Barcellona. Magari il Milan nelle prossime ore effettuerà un rilancio per cercare di convincere il Monaco. Vedremo che sviluppi ci saranno.