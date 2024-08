Colpo di scena: il Milan ha un nuovo 9

Indizio chiaro sulla pesante maglia che fino alla scorsa stagione è stata indossata da Giroud: tifosi un po’ sorpresi dalla notizia.

Quando il Milan ha chiuso l’acquisto di Alvaro Morata, molto pensavano che avrebbe preso il numero 9, invece ha scelto il 7. A quel punto, è stato normale immaginare che il club avrebbe comprato un altro attaccante che avrebbe ereditato la maglia lasciata libera da Olivier Giroud.

Non è un segreto che la società rossonera abbia fatto un tentativo per Tammy Abraham, ma non c’è stato verso di trovare un accordo con la Roma. Prezzo del cartellino fissato a 25 milioni di euro e indisponibilità da parte della dirigenza capitolina a trattare sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Nonostante l’ex Chelsea abbia detto dì a un possibile trasferimento a Milano, in questo momento sembra che l’operazione non si concretizzerà.

Milan, ecco chi avrà la maglia n. 9

Il mancato arrivo di Abraham o di un altro centravanti significa automaticamente che Luka Jovic resterà al Milan. Nonostante i tentativi del club di venderlo o di inserirlo in qualche operazione, compresa quella per l’inglese, alla fine l’ex di Real Madrid e Fiorentina appare destinato a rimanere.

Il sito ufficiale rossonero ha anche fornito un indizio ulteriore nelle scorse ore: infatti, nello store online si può notare che quando si prova ad acquistare la maglia personalizzata di uno dei calciatori appare il numero 9 accanto al nome di Jovic. Questo potrebbe significare che, escludendo colpi di scena, il Milan ha ormai abbandonato l’intenzione di comprare un nuovo attaccante.

Per prenderne un altro, è necessaria la cessione di Jovic. Quest’ultimo ha fatto intendere di non volersene andare e di voler provare a convincere Paulo Fonseca a dargli fiducia. Nella scorsa stagione ha segnato 9 gol, dimostrando di saper incidere in zona rete soprattutto a partita in corso e giocando con un altro attaccante vicino. Meno bene, invece, quando è partito dall’inizio e ha agito da punta unica.

Non sembra avere le caratteristiche ideali per Fonseca, che comunque proverà a estrarre il massimo anche dal serbo nel caso in cui dovesse definitivamente rimanere. Il Milan gli ha prolungato il contratto fino a giugno 2025 e probabilmente lo terrà almeno fino a tale scadenza. C’è l’opzione per estendere l’accordo di un ulteriore anno, eventualmente. Vedremo cosa succederà.