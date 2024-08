Ipotesi sempre più lontana: il Milan ha già la soluzione

Un nome accostato per diversi giorni al club rossonero potrebbe non arrivare a Milanello, la situazione sembra essere cambiata: le ultime notizie.

Il Milan dovrebbe mettere a segno altri tre colpi in questa sessione estiva del calciomercato e nei piani il prossimo dovrebbe essere Youssouf Fofana. L’ingaggio di un mediano è una priorità per Paulo Fonseca. Ma c’è anche un’altra operazione di cui si è parlato nelle ultime settimane.

Ci riferiamo all’acquisto di un nuovo vice di Mike Maignan. Com’è noto, Marco Sportiello sarà fuori per 2-3 mesi a causa di un infortunio rimediato durante la tournée della squadra negli Stati Uniti. Si è fatto male alla mano sinistra ed è stato anche operato per la ricostruzione del tendine del secondo dito che si era lesionato completamente.

Milan, vice Maignan: la scelta del club

Il primo nome emerso per sostituire Sportiello è stato quello di Simone Scuffet, in forza al Cagliari. Il Milan si era fatto avanti con un’offerta che prevedeva un prestito con diritto di riscatto, non accettata dal club sardo. Quest’ultimo avrebbe preferito una soluzione a titolo definitivo o al massimo un prestito con un obbligo di riscatto del cartellino.

La trattativa non è mai decollata e il Corriere dello Sport ha rivelato che lo stesso Scuffet non è convinto della destinazione, visto che a Milano non avrebbe la possibilità di giocare con continuità. A Cagliari è titolare e, in caso di addio, vorrebbe una squadra nella quale poter avere un ruolo centrale. Questa situazione blocca anche gli stessi rossoblu, che puntavano a prendere Marco Silvestri dall’Udinese come nuovo numero 1.

Il Milan sta seriamente pensando di non prendere nessun nuovo vice Maignan, dando così fiducia a Lorenzo Torriani. Quest’ultimo si è ben comportato durante le amichevoli estive, impressionando tutti per la sua abilità tra i pali e anche la personalità con la quale ha giocato davanti ad avversari che vestivano maglie importanti. Trattandosi di un portiere giovanissimo e senza esperienza, forse sarebbe un po’ rischioso affidargli il ruolo di 12°, però la società rossonera ci sta riflettendo assieme a mister Fonseca.

Torriani è legato al Diavolo da un contratto che scade a giugno 2027 e in questi giorni sono persino trapelate indiscrezioni sulla possibilità di un prolungamento con adeguamento dello stipendio. C’è grande fiducia in lui, vedremo se diventerà effettivamente il vice Maignan o se verrà preso un altro portiere, in attesa che Sportiello guarisca dal suo infortunio.