Il Liverpool l’ha messo sul mercato: Milan, che occasione

Il calciomercato del Milan non è certo finito. Paulo Fonseca è in attesa di nuovi sviluppi e potrebbe accogliere anche una sorpresa

Sono inevitabilmente le ore di Fofana, ma il Milan potrebbe regalarsi un’opportunità. Il club rossonero in questo momento è concentrato a chiudere per il centrocampista francese. L’ultima proposta sembra davvero essere quella giusta: si attende dunque che il Monaco conceda il via libera per il suo giocatore, che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno.

Tirare ancora la corda per un elemento che ha meno di un anno di contratto potrebbe davvero essere rischioso. La proposta da 20 milioni di euro più bonus, potrebbe dunque essere quella giusta, quella della svolta definitiva, quella che porterebbe il Milan a completare, di fatto, l’organico. E’ stato Paulo Fonseca a fare chiarezza sul mercato: dopo i colpi Pavlovic, Morata ed Emerson Royal era in attesa di Fofana. Il poker dunque sta per essere servito, ma il mercato del Milan potrebbe regalare ancora qualche emozione.

E’ evidente che i rossoneri saranno chiamati prima a cedere, con Pierre Kalulu primo indiziato a fare le valigie, direzione Torino per vestire la maglia della Juventus per una ventina di milioni, tra prestito e diritto di riscatto, ma ci sono tanti altri calciatori che possono dire addio al Diavolo. Addio certo chiaramente per Fode Ballo-Toure e Divock Origi. Uno tra Ismael Bennacer e Yacine Adli, però, possono salutare la compagnia di fronte l’offerta giusta.

Calciomercato Milan, occasione dal Liverpool: colpo Bajcetic

Se ciò dovesse davvero succedere non è da escludere l’arrivo di un ulteriore giocatore. Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic d’altronde sono attenti alle occasioni che il mercato può presentare e un’interessante possibilità può arrivare dalla Premier League e più precisamente dal Liverpool.

I Reds, infatti, hanno deciso di mettere sul mercato Stefan Bajcetic. Il classe 2004 di Vigo è un centrocampista difensivo, che in carriera ha giocato anche da difensore. Può essere dunque un elemento utile alla causa. La sua valutazione non è altissima e potrebbe sbarcare a Milano per meno di 15 milioni di euro, ma no è esclusa l’apertura ad un prestito. Lo scorso anno ha collezionato tre presenze tra i grandi, una in Europa League, una in Premier League e un’altra in EFL Cup. Attenzione, dunque, alle possibili sorprese, soprattutto se legate a calciatori giovani e di prospettiva, come può essere Bajcetic.