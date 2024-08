Milan-Torino in diretta, le formazioni ufficiali: Theo e Morata in panchina

Milan-Torino in diretta: cronaca live, risultato in tempo reale e pagelle della partita valida per la prima giornata della Serie A 2024/2025.

Riparte il campionato e stasera il Milan affronta il Torino a San Siro. Dopo un’estate di riscontri positivi nelle amichevoli disputate, la squadra di Paulo Fonseca è chiamata a dare conferme delle buone impressioni date finora. Vedremo se ci riuscirà, c’è tanta attesa per questo debutto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI MILAN-TORINO

Milan-Torino: la cronaca della partita

Alle ore 20:45 l’arbitro Maresca fischierà l’inizio del match.

Le formazioni ufficiali di Fonseca e Vanoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Saelemaekers; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leão; Jović. A disp.: Raveyre, Torriani; Gabbia, Hernández, Pavlović, Terracciano; Musah, Reijnders; Morata, Okafor. All.: Fonseca.

TORINO (3-5-2): Milinković-Savić; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Ilić, Lazaro; Sanabria, Zapata. A disp.: Donnarumma, Paleari; Dellavalle, Sazonov; Bianay Balcot, Ciammaglichella, Dembele, Horvath, Tameze; Adams, Karamoh, Njie. All.: Vanoli.

Arbitro: Maresca di Napoli.