Il Milan come la Roma: Fonseca cambia la difesa?

E’ un disastro il Milan di Paulo Fonseca. Non c’è davvero nulla da salvare del ko contro il Parma. Il tecnico ora deve trovare una soluzione

E’ un Milan che si lecca le ferite quello che è uscito sconfitto dal Tardini di Parma. Un ko pesante che non lascia alcun dubbio: dalla sfida contro gli uomini di Pecchia non c’è davvero nulla da salvare.

Paulo Fonseca così come tutti i giocatori è finito nel mirino della critica, dei media, ma anche dei giornali. Un avvio così è inconcepibile e serve una reazione immediata contro la Lazio per non vivere una pausa per le nazionali in cui si potrebbe parlare solo ed esclusivamente del successore (già d’altronde le prime sono iniziate a circolare). Paulo Fonseca nel post gara di sabato ha puntato il dito contro la fase difensiva. Non è un problema di singoli, ma di atteggiamento. Il Milan nn sa difendere ed è un problema noto ormai da tempo, al quale il tecnico portoghese non ha saputo porre rimedio. Difficile che ci riesca adesso in una settimana, prima della sfida dell’Olimpico, ma qualcosa Fonseca dovrà pure cambiare per impedire che ci siano delle imbarcate come quelle di Parma.

Un nuovo Milan per Fonseca: il Diavolo schierato a tre in difesa

L’atteggiamento dovrà chiaramente essere un altro, magari ci si affiderà a qualche giocatore più propenso a difendere, ma chissà che Fonseca non decida di affidarsi ad una difesa a tre come già successo alla Roma. La formazione sarebbe così presto fatta, con Mike Maignan trai pali, una linea difensiva formata chiaramente da Pavlovic, il migliore in campo a Parma, Fikayo Tomori e uno tra Matteo Gabbia e Malick Thiaw.

Sugli esterni, a fare i quinti ci sarebbero Emerson Royal e Theo Hernandez, che potrebbero così dedicarsi alla fase offensiva con maggiore tranquillità essendo coperti. Al centro non si toccano Fofana e Reijnders. Spazio così in avanti ad un tridente d’attacco con Rafa Leao e Christian Pulisic sugli esterni e la punta centrale che potrebbe essere ancora Noah Okafor, in attesa chiaramente di Alvaro Morata, che salvo complicazioni dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta già per la partita contro il Venezia, che si giocherà prima dell’esordio in Champions League e del derby, il match più atteso della stagione

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia (Thiaw), Pavlovic; Emerson Royal, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao; Morata (Okafor).