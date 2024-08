La bocciatura è durissima, il nuovo acquisto nella bufera

Dopo la disfatta del ‘Tardini’, è già partita la caccia al colpevole in casa Milan: il nuovo arrivato subito nel mirino dei social

Un punto in due partite, conquistato tra l’altro in pieno recupero al culmine di una rimonta iniziata all’89esimo. Un solo pareggio nelle prime due sfide di campionato, e non al cospetto – con tutto il dovuto rispetto per Torino e Parma – di due big accreditate per la lotta al titolo.

Già quattro gol subiti nelle prime due uscite (e sarebbero potuti essere di più se i gialloblù non avessero dilapidato dei contropiede favorevolissimi, con la difesa rossonera in vacanza nella metà campo avversaria) e una fragilità difensiva che ricorda la peggior versione del Milan di Pioli.

Insomma, la stagione del Diavolo è iniziata come peggio non poteva. Tra scelte sbagliate da parte del tecnico Paulo Fonseca – finito già sulla graticola – ed errori individuali, l’annata dei meneghini è già in salita. Urge invertire velocemente la rotta se non si vuole fare la fine, tanto per citare un illustre esempio di fallimento della passata stagione, del Napoli 2023/24.

Come per il club partenopeo, alla base di questo inizio da incubo serpeggiano infatti tanti dubbi sulla figura del condottiero, a cui va riconosciuto però almeno il merito di essersi assunto la piena responsabilità di questo iniziale disastro.

Tra le colpe attribuite all’allenatore lusitano c’è anche quella di aver inserito in campo, a Parma, proprio quel giocatore poi resosi protagonista di un errore decisivo ai fini della seconda marcatura dei crociati. Per il nuovo arrivato è già scattato il processo sui social.

Emerson Royal già nella bufera: social scatenati

Arrivato a Milano per 15 milioni di euro dopo un lungo corteggiamento durato mesi, Emerson Royal è entrato a Parma al posto di Davide Calabria nel momento clou della gara. I rossoneri, dopo aver rischiato una vera e propria imbarcata nella prima frazione, avevano infatti appena raddrizzato la gara grazie all’iniziativa di Rafa Leao, che ha fornito un assist al bacio a Christian Pulisic.

Quando, al minuto 77, complice una ripartenza dei locali generata da uno scellerato passaggio in orizzontale sbagliato da parte della stella lusitana, si è involato sulla destra il gialloblù Almqvist, in molti si sono chiesti dove fosse il brasiliano che avrebbe dovuto presidiare la fascia.

Semplicemente Emerson era proiettato in avanti, un vizio che ha colpito a dire il vero molti difendenti rossoneri in diversi momenti del match. Solo che il nuovo arrivato, per il quale le aspettative erano e restano molto alte, ha pagato più di tutti lo scotto sui social.

Quando dicevo che fosse del livello di Calabria ho preso gli insulti. 10 minuti, ci fa subire gol. Anche stavolta ho avuto ragione. pic.twitter.com/7aE9RtqYKh — Croxy (@Andreac00_) August 24, 2024

Questo è solo uno dei tanti post con cui i delusi tifosi del Milan hanno ‘salutato’ la prima gara in rossonero dell’ex Barcellona. Il clima, come dire, si è già fatto pesante…