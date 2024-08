Sorteggio Champions League, com’è andata: quante possibilità ha il Milan di passare il turno

Analizziamo le avversarie di Champions che affronterà la squadra di Fonseca nella prima fase a girone unico: la qualificazione diretta agli Ottavi sarà difficile.

Oggi il Milan è concentrato sulla partita di Serie A contro la Lazio, che è quasi condannato a vincere dopo le delusioni contro Torino e Parma. La Champions League partirà solamente il 17-19 settembre, però giovedì c’è stato un sorteggio che ha già fatto discutere.

Com’è noto, dall’edizione 2024/2025 viene introdotto un nuovo format con un girone unico da 36 squadre e ciascuna ne affronterà altre 8 (match unico, non andata-ritorno). Le prime 8 della classifica accederanno direttamente agli Ottavi, mentre le successive 16 si sfideranno nei playoff (andata 11-12 febbraio 2025, ritorno 18-19 febbraio 2025) per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta.

Milan, ecco le rivali da affrontare in Europa

Il Milan dovrà vedersela con Liverpool (casa), Real Madrid (trasferta), Club Brugge (casa), Bayer Leverkusen (trasferta), Stella Rossa (casa), Dinamo Zagabria (trasferta), Girona (casa) e Slovan Liberec (trasferta).

Liverpool : dopo l’addio di Jurgen Klopp, i Reds si sono affidati ad Arse Slot per iniziare un nuovo ciclo. Il calciomercato estivo non ha portato alcuna rivoluzione, l’unico vero rinforzo è Federico Chiesa, arrivato dalla Juventus per essere un’alternativa sulle fasce ai titolarissimi Mohamed Salah e Luis Diaz. Questi due sono dei grandi punti di forza della squadra, schierata con un 4-2-3-1 in cui Dominik Szobloszlai agisce da trequartista e ha anche il compito di aiutare a centrocampo. L’organico è di altissimo livello, sicuramente il Liverpool partirà favorito nella sfida contro il Milan.

: dopo l’addio di Jurgen Klopp, i Reds si sono affidati ad Arse Slot per iniziare un nuovo ciclo. Il calciomercato estivo non ha portato alcuna rivoluzione, l’unico vero rinforzo è Federico Chiesa, arrivato dalla Juventus per essere un’alternativa sulle fasce ai titolarissimi Mohamed Salah e Luis Diaz. Questi due sono dei grandi punti di forza della squadra, schierata con un 4-2-3-1 in cui Dominik Szobloszlai agisce da trequartista e ha anche il compito di aiutare a centrocampo. L’organico è di altissimo livello, sicuramente il Liverpool partirà favorito nella sfida contro il Milan. Real Madrid : si tratta dei campioni in carica e di coloro che hanno vinto più Champions League nella storia. Anche i blancos del confermatissimo Carlo Ancelotti sono superiori al Milan e l’inizio di Liga con 5 punti in 3 partite non deve trarre in inganno. Quando partirà il torneo europeo la squadra sarà in condizione fisica migliore e probabilmente il nuovo arrivato Kylian Mbappé sarà più pronto e più in sintonia con i compagni. Il 4-3-3 madridista è composto da grandissimi giocatori e non ci sono veri punti deboli.

: si tratta dei campioni in carica e di coloro che hanno vinto più Champions League nella storia. Anche i blancos del confermatissimo Carlo Ancelotti sono superiori al Milan e l’inizio di Liga con 5 punti in 3 partite non deve trarre in inganno. Quando partirà il torneo europeo la squadra sarà in condizione fisica migliore e probabilmente il nuovo arrivato Kylian Mbappé sarà più pronto e più in sintonia con i compagni. Il 4-3-3 madridista è composto da grandissimi giocatori e non ci sono veri punti deboli. Club Brugge : avversaria certamente alla portata dei ragazzi di Fonseca, che ovviamente non potranno comunque sottovalutarla. Nel mercato estivo ha perso nomi importanti come Antonio Nusa e Igor Thiago, però Nicky Hayen ha comunque ottenuto diversi acquisti per cercare di avere un gruppo competitivo. Il modulo di riferimento è il 4-2-3-1 e Andreas Skov-Olsen, ex Bologna, è la stella: 26 gol 8 assist nella scorsa stagione.

: avversaria certamente alla portata dei ragazzi di Fonseca, che ovviamente non potranno comunque sottovalutarla. Nel mercato estivo ha perso nomi importanti come Antonio Nusa e Igor Thiago, però Nicky Hayen ha comunque ottenuto diversi acquisti per cercare di avere un gruppo competitivo. Il modulo di riferimento è il 4-2-3-1 e Andreas Skov-Olsen, ex Bologna, è la stella: 26 gol 8 assist nella scorsa stagione. Bayer Leverkusen : ha disputato una stagione 2023/2024 fantastica, vincendo finalmente la Bundesliga e arrivando anche in finale di Europa League. Xabi Alonso ha deciso di rimanere, nonostante delle offerte importanti, e c’è curiosità di vedere se le Aspirine si ripeteranno a grandi livelli. Per il suo collaudato 3-4-2-1 l’allenatore spagnolo non ha perso nessuna delle sue stelle, il mercato estivo ha portato quattro innesti: Jeanuel Belocian (difensore ex Rennes), Nordi Mukiele (terzino destro, in prestito dal PSG), Aleix Garcia (centrocampista ex Girona) e Martin Terrier (ala sinistra ex Rennes). La rosa è più completa e profonda. Il Milan può giocarsela con i campioni di Germania in carica, anche sarebbe stato meglio affrontarli a San Siro.

: ha disputato una stagione 2023/2024 fantastica, vincendo finalmente la Bundesliga e arrivando anche in finale di Europa League. Xabi Alonso ha deciso di rimanere, nonostante delle offerte importanti, e c’è curiosità di vedere se le Aspirine si ripeteranno a grandi livelli. Per il suo collaudato 3-4-2-1 l’allenatore spagnolo non ha perso nessuna delle sue stelle, il mercato estivo ha portato quattro innesti: Jeanuel Belocian (difensore ex Rennes), Nordi Mukiele (terzino destro, in prestito dal PSG), Aleix Garcia (centrocampista ex Girona) e Martin Terrier (ala sinistra ex Rennes). La rosa è più completa e profonda. Il Milan può giocarsela con i campioni di Germania in carica, anche sarebbe stato meglio affrontarli a San Siro. Stella Rossa : meglio affrontarla a Milano che a Belgrado, anche se i rossoneri sono ovviamente superiori. La squadra di Vladan Milojevic, che gioca con il 4-2-3-1, ha vinto campionato e Coppa di Serbia nella scorsa annata. Ceduto il terzetto Stamenic-Bukari-Krasso, sono arrivati diversi nomi nuovi dal mercato. Spicca l’attaccante brasiliano Bruno Duarte, autore di 5 gol e 2 assist nelle prime 7 partite.

: meglio affrontarla a Milano che a Belgrado, anche se i rossoneri sono ovviamente superiori. La squadra di Vladan Milojevic, che gioca con il 4-2-3-1, ha vinto campionato e Coppa di Serbia nella scorsa annata. Ceduto il terzetto Stamenic-Bukari-Krasso, sono arrivati diversi nomi nuovi dal mercato. Spicca l’attaccante brasiliano Bruno Duarte, autore di 5 gol e 2 assist nelle prime 7 partite. Dinamo Zagabria : altra rivale con la quale il Milan deve fare bottino pieno. I ragazzi di Sergej Jakirovic hanno vinto l’ultimo campionato e la Coppa di Croazia, iniziando bene anche la nuova stagione: 6 vittorie su 6 partite tra playoff di Champions League e campionato. Il colpo del mercato estivo è stato il ritorno di Marko Pjaca, che in Italia non ha avuto fortuna. Altri due ex Serie A sono Marko Rog e Bruno Petkovic. Il modulo di base è il 4-1-4-1.

: altra rivale con la quale il Milan deve fare bottino pieno. I ragazzi di Sergej Jakirovic hanno vinto l’ultimo campionato e la Coppa di Croazia, iniziando bene anche la nuova stagione: 6 vittorie su 6 partite tra playoff di Champions League e campionato. Il colpo del mercato estivo è stato il ritorno di Marko Pjaca, che in Italia non ha avuto fortuna. Altri due ex Serie A sono Marko Rog e Bruno Petkovic. Il modulo di base è il 4-1-4-1. Girona : la sorpresa della scorsa Liga, conclusa al terzo posto dopo aver anche occupato il primo. Michel è rimasto alla guida di una squadra che ha perso calciatori importanti come Eric Garcia, Yan Couto, Aleix Garcia, Savinho e Artem Dovbyk. La dirigenza non è stata comunque ferma e ha cercato di allestire una rosa in grado di fare nuovamente bene, anche se ripetersi non sarà facile. Sono arrivati undici nuovi volti, Michel dovrà essere bravo a inserirli e gestirli nel modo giusto. Il colpo più costoso è stato Yaser Asprilla, 20enne ala destra colombiana arrivata dal Watford per 18 milioni. I catalani, solitamente in campo con il 4-4-2, sono certamente battibili dal Milan.

: la sorpresa della scorsa Liga, conclusa al terzo posto dopo aver anche occupato il primo. Michel è rimasto alla guida di una squadra che ha perso calciatori importanti come Eric Garcia, Yan Couto, Aleix Garcia, Savinho e Artem Dovbyk. La dirigenza non è stata comunque ferma e ha cercato di allestire una rosa in grado di fare nuovamente bene, anche se ripetersi non sarà facile. Sono arrivati undici nuovi volti, Michel dovrà essere bravo a inserirli e gestirli nel modo giusto. Il colpo più costoso è stato Yaser Asprilla, 20enne ala destra colombiana arrivata dal Watford per 18 milioni. I catalani, solitamente in campo con il 4-4-2, sono certamente battibili dal Milan. Slovan Bratislava: Juraj Kucka, ex rossonero e attuale centrocampista del club slovacco, ha esultato quando ha visto il sorteggio. È rimasto legato al Milan e sarà felice di ospitarlo nella sua patria. L’allenatore è Vladimir Weiss, che predilige il 4-2-3-1 come disposizione tattica, ed è padre dell’omonimo Vladimir Weiss, uno dei giocatori più importanti della sua squadra. Da quattro anni è campione di Slovacchia e ha iniziato il campionato con 4 vittorie in 4 partite. David Strelec, ex Spezia, è l’attaccante di riferimento: 15 gol e 12 assist nella scorsa stagione.

Ricapitolando: Liverpool e Real Madrid sono sicuramente rivali contro le quali il Milan faticherà a non perdere, anche se dovrà dare tutto e non partire già battuto; poi c’è il Bayer Leverkusen con il quale può puntare a fare risultato e infine le altre cinque sulla carta sono tutte inferiori e battibili. Come già accennato, è vietato sottovalutare qualsiasi squadra, sia in Serie A che in Champions League non ci si può permettere un approccio sbagliato. Accedere direttamente agli Ottavi sarà complicato, però i rossoneri possono sicuramente conquistare un piazzamento playoff.