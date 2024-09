Firma solo se arriva Allegri: slinding doors Milan

L’eventuale firma in rossonero soltanto in caso di arrivo di Allegri: in casa Milan pensano a ogni scenario di mercato

Il calciomercato è terminato poche ore fa, eppure continua a far parlare di se per via del fatto che numerosi svincolati potenzialmente potrebbero essere messi sotto contratto. E tra gli svincolati di lusso, un appellativo riservato a pochi, spicca proprio colui che con Massimiliano Allegri alla Juventus faceva faville in campo, dimostrando tutto il suo talento con la palla tra i piedi.

Del futuro di Adrien Rabiot se ne parla dal suo mancato rinnovo con la Juventus, con tante squadre europee subito pronte a fare la corte a lui e alla madre-agente Veronique, molto abile in sede di mercato. Sta di fatto però che al momento il francese non ha squadra e rischia sul serio di saltare almeno quattro mesi di stagione, fino al prossimo mercato invernale che lo vedrà assoluto protagonista se non troverà una squadra prima.

E proprio sulle sue tracce si era posto il Milan, ma un suo arrivo appare al momento poco probabile per via delle richieste economiche fin troppo elevate.

Milan, Rabiot solo in caso di arrivo di Allegri?

Eppure molti tifosi rossoneri non mollano l’idea di avere in squadra un calciatore potenzialmente leader in campo come Rabiot, vuoi per le sue indiscusse qualità, vuoi per la sua esperienza internazionale, che sempre fa bene a una squadra come quella rossonera.

Con Paulo Fonseca, però, appare veramente difficile immaginare il francese con la maglia del Diavolo. Tutto potrebbe cambiare soltanto nel caso in cui a Milanello tornasse Massimiliano Allegri: un ritorno che sarebbe a dir poco epocale e che dimostrerebbe l’errore dell’attuale dirigenza di affidarsi al tecnico portoghese.

Di contatti tra le parti ce ne sono stati, con i rossoneri che hanno offerto al calciatore cinque milioni di euro netti a stagione più eventuali bonus legati alle prestazioni. Offerta che l’entourage ha però rispedito al mittente, facendo capire che il ragazzo potrebbe sbarcare nel mondo Milan a patto che abbia la titolarità assoluta; cosa che avrebbe, forse, soltanto con un Allegri in panchina.

Molto di questa interessante pista si saprà nei prossimi giorni, visto che il mercato degli svincolati è vivo e vegeto e può sempre regalarci sorprese. Di sicuro un centrocampista del calibro del nazionale francese avrà molte offerte di cui discutere.