Annuncio arrivato: l’ex Milan ad un passo dalla Serie A

Un ex rossonero potrebbe tornare a giocare in Italia: un club vuole provare a ingaggiarlo in questi giorni.

Anche se sessione estiva del calciomercato si è ormai chiusa, rimane aperta la possibilità di tesserare i parametri zero. Ci sono un po’ di nomi interessanti che sono rimasti senza squadra e che presto vorrebbero trovare una sistemazione.

In chiave Milan si era più volte parlato di Adrien Rabiot, rimasto svincolato dopo il mancato rinnovo di contratto con la Juventus. Avrebbe potuto essere un buon rinforzo per il centrocampo di Paulo Fonseca, però non ci sono state le condizioni economiche per fare l’operazione. Troppo alte le richieste economiche inerenti stipendio e commissione. Non a caso, nessuna società lo ha messo sotto contratto e il francese è ancora libero. Didier Deschamps gli ha fatto intendere di dover trovare presto una soluzione per poter essere convocato in nazionale.

Ex Milan, richiesta in Italia: affare possibile?

Tra i giocatori nella lista degli svincolati c’è anche Simon Kjaer, che al termine della passata stagione ha concluso un’esperienza al Milan che era iniziata nel gennaio 2020. Il difensore danese ha 35 anni e vuole giocare ancora, ma in Europa. Infatti, ha rifiutato delle offerte che gli erano arrivate dalla Saudi Pro League.

Da un po’ di tempo si sta parlando dell’interesse del Venezia, che sabato affronterà proprio il Milan a San Siro e che avrebbe bisogno di un rinforzo di esperienza. La neopromossa ha conquistato un solo punto nelle prime 3 giornate di campionato e la sensazione è che la salvezza sarà difficile da raggiungere, anche se il gruppo di Eusebio Di Francesco darà tutto per evitare il ritorno in Serie B.

Filippo Antonelli, direttore sportivo del club veneto, in una conferenza stampa è stato interpellato anche sull’eventuale ingaggio di Kjaer e ha così risposto: “Abbiamo monitorato tutte le situazioni. Non abbiamo mai parlato con la proprietà di questa cosa, sarebbe un ulteriore sforzo. Probabilmente la domanda gliela farò, vedremo“.

Non è escluso che il Venezia possa fare una proposta concreta all’ex Milan, che certamente ha anche altre opzioni sul tavolo. Dovrà capire quale possa essere la scelta migliore per la fase finale della sua carriera. Ad esempio, scegliere un campionato un po’ meno impegnativo della Serie A e una squadra non in lotta per non retrocedere. Vedremo se ci saranno sviluppi a breve.