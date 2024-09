Nuovo caos nel calcio italiano, penalizzazione dietro l’angolo

Non c’è pace per il calcio italiano: un’altra situazione problematica rischia di creare problemi ad una società che può essere penalizzata

Nel mondo del calcio emergono spesso dei problemi e delle situazioni che non dovrebbero accadere perché contro i regolamenti sportivi e le regole economiche. Questi casi se coinvolgono delle società che vengono poi giudicate colpevoli portano anche a delle decurtazioni di punti in classifica, quindi c’è un danno “sportivo” oltre che legale oppure economico.

Nei campionati di calcio italiani questo scenario purtroppo si configura spesso con parecchie società nostrane che – anche nei campionati professionistici – ogni stagione commettono qualche infrazione che porta a delle penalizzazioni. Adesso c’è un nuovo caso che è emerso nelle ultime ore e che vede coinvolto suo malgrado uno dei club storici del nostro calcio. Per i tifosi sono giorni di apprensione e di attesa per capire quanti punti verranno sottratti in classifica alla loro squadra.

Tifosi in ansia: a rischio una penalizzazione e anche la cessione della società

In campionati come quelli di Serie B, C o D capita spesso che ci siano situazioni economiche non semplici e che ciò costringa i presidenti a vendere oppure a smantellare una squadra. Se non tutte le questioni amministrative risultano poi in regola ci può essere anche la beffa della penalizzazione.

Questo incubo è ciò che aleggia tra i tifosi della Ternana in questi giorni visto che sembra che possa arrivare una decurtazione di punti in classifica per delle irregolarità amministrative. I tifosi e il tecnico Ignazio Abate certamente non possono essere soddisfatti di questa vicenda e la paura è molta. Si vocifera inoltre che il presidente Guida stia cercando di cedere il club e secondo alcune indiscrezioni è emerso anche il nome di Massimo Ferrero, ex numero uno della Sampdoria.

Per i tifosi della Ternana questo momento è quindi pieno di paure perché l’obiettivo e il desiderio della piazza era quello di riuscire a tornare in Serie B subito in questo primo anno dopo la retrocessione dell’anno passato. La formazione rossoverde è infatti scesa nel corso degli ultimi playout di Serie B perdendo in casa la sfida di ritorno contro il Bari. Nel caso in cui dovesse essere davvero confermata la penalizzazione, si farebbe molto più complicato il percorso per il ritorno in B.