Materazzi distrugge il Milan, tifosi rossoneri su tutte le furie

L’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi distrugge il Milan: furia dei tifosi rossoneri, ecco cosa sta accadendo

Marco Materazzi, dai tifosi dell’Inter, è considerato uno degli eroi del Triplete. D’altronde il difensore nerazzurro era uno dei simboli dell’Inter allenata da José Mourinho che nella stagione 2009/2010 portò a casa ogni possibile trofeo: dallo scudetto alla Coppa Italia fino alla Champions League.

Lunga militanza in nerazzurro per Materazzi che sebbene abbia vestito altre maglie in carriera ha senza dubbio legato a doppio filo la sua vita all’Inter. Difensore centrale tignoso, spesso anche decisamente ruvido, aveva anche il vizio del gol. Se lo ricordano benissimo i tifosi dell’Italia nel Mondiale 2006 che, inevitabilmente, porta la sua firma.

Due gol – uno pesantissimo in finale – in quella rassegna vissuta da protagonista sia in difesa che in attacco per Matrix (questo il suo soprannome) che fu vittima anche della celebre testata di Zidane che costò il rosso all’attaccante della Francia nell’ultimo atto della rassegna continentale.

Materazzi, come detto, è però prima tifoso dell’Inter. E nella settimana che conduce al Derby, inevitabile che potesse sbilanciarsi, anche solo con un commento sulla sfida tra i nerazzurri ed il Milan che peraltro arrivano alla sfida con morali e situazioni opposte.

Materazzi, che frecciate al Milan: parole forti

L’Inter è la stragrande favorita: i nerazzurri sono ancora imbattuti in questo campionato e sono reduci dallo 0-0 contro il Manchester City nell’esordio della prima fase della nuova Champions League. Il Milan, invece, è una polveriera: Fonseca è ad un passo dall’esonero, con il tecnico lusitano che ha salvato la panchina nelle scorse ore ma si gioca la permanenza a Milanello proprio nella stracittadina.

Una sola vittoria in campionato e cinque punti totali in quattro gare per Leao e compagni, oltre alla sconfitta per 1-3 contro il Liverpool in Champions League che ha fatto esplodere la contestazione da parte dei tifosi, già stanchi della situazione.

Materazzi, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, sogna un altro successo. “Sogno un altro sgarbo, il settimo successo di fila” ha ammesso, lasciandosi andare anche ad un paragone. “Sogno che faccia come Valentino Rossi, che dia un segnale alle avversarie mostrando chi sia il campione. Valentino fece così alla sua prima gara in Yamaha, con una moto che nemmeno a spinta avrebbe vinto ed invece riuscì a trionfare“.

Un segnale che secondo Materazzi sarebbe chiaro dal punto di vista psicologico: “Sarebbe un duro colpo per le avversarie nella lotta scudetto” ha concluso l’ex difensore che ha anche difeso a spada tratta Lautaro Martinez.