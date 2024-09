Morata-Abraham insieme, ecco perché Fonseca li ha scelti

La sorprendente scelta di Paulo Fonseca, potrebbe avere una giustificazione. Ecco perché il portoghese si affida a Abraham e Morata insieme

Dovrebbe essere un Milan completamente diverso rispetto a quello ammirato nelle ultime partite. Secondo le ultime indiscrezioni di formazione, infatti, Paulo Fonseca è pronto a scegliere una squadra a trazione anteriore .

D’altronde, ieri, in conferenza stampa lo aveva lasciato intendere: per battere l‘Inter bisogna fare un gol in più degli avversari e così l’ex Lille è intenzionato a sorprendere tutti, schierando la propria squadra con un 4-4-2 iper offensivo. Gli esterni saranno, infatti, Christian Pulisic a destra e Rafa Leao a sinistra. Inevitabilmente, Fonseca dovrà sperare nei ripiegamenti difensivi dei suoi attaccanti. L’americano ha sempre dimostrato spirito di sacrificio, decisamente meno il numero dieci, ma nelle ultime uscite, il tecnico portoghese ha spesso sottolineato come il lavoro in fase difensiva del suo connazionale sia stato quello giusto. Il Diavolo chiaramente, con un centrocampista in meno, dovrà chiedere una mano importanti ai suoi attaccanti esterni, ma non solo.

Nel 4-4-2, chiaramente, ci saranno (se tutto dovesse essere confermato) Alvaro Morata e Tammy Abraham. In mediana, fuori Ruben Loftus-Cheek, con Tiijani Reijnders e Youssouf Fofana titolari. In difesa, vista la defezione di Davide Calabria, ci sarà Emerson Royal, che completerà il reparto con Theo Hernandez a sinistra e due tra Gabbia, Tomori e Pavlovic al centro. Tra i pali spazio a Mike Maignan, che ha recuperato dai problemi fisici accusati nel corso della sfida contro il Liverpool.

Milan, Abraham insieme a Morata: nessuno come loro

In avanti, dunque, ecco Tammy Abraham e Alvaro Morata insieme. Paulo Fonseca ha deciso di sorprendere tutti e di schierare i due centravanti, presentandosi con una squadra davvero offensiva.

Ma la scelta di puntare sullo spagnolo e l’inglese potrebbe non sorprendere più di tanto se riprendiamo alcune dichiarazioni del tecnico portoghese in conferenza stampa. Nessuno come Abraham e Morata, d’altronde, ha dimostrato spirito di sacrificio e voglia di aiutare la squadra in fase di ripiegamento. Entrambi quando sono stati chiamati in causa non si sono certo risparmiati ed è sicuro che li vedremo tanto nella propria metà campo a cercare di dare una mano i compagni in fase difensiva. Abraham e Morata saranno, dunque, gli esempi che i compagni dovranno seguire. Seppur attaccanti, correranno per aiutare, tutti perché si difende insieme e loro ne daranno la prova.