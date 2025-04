Assenza pesante in Udinese-Milan: l’annuncio di Conceicao in conferenza stampa

Oggi, vigilia di Udinese-Milan, Conceicao ha parlato in conferenza stampa: ecco le sue dichiarazioni.

Per il Milan è ormai impossibile pensare di qualificarsi alla prossima Champions League e faticherà anche a ottenere la qualificazione a un’altra coppa europea. Probabilmente, l’unica speranza è vincere la Coppa Italia, perché in campionato la situazione è decisamente complicata.

Venerdì sera i rossoneri affronteranno l’Udinese al Bluenergy Stadium e cercheranno di tornare alla vittoria. Quello di Udine è spesso un campo ostico, però Sergio Conceicao si aspetta una prestazione di livello da parte dei suoi calciatori. Di questo e non solo ha parlato oggi nella conferenza stampa della vigilia sostenuta a Milanello.

Udinese-Milan: la conferenza stampa di Conceicao

REAZIONI DEL MILAN NEL SECONDO TEMPO, COME INIZIARE SUBITO BENE? – “Bisogna avere la mentalità giusta dall’inizio. Servono concentrazione e ambizione dal primo minuto, ne abbiamo parlato e dobbiamo migliorare. Bisogna essere attenti e focalizzati da subito, sennò può essere difficile vincere le partite. Non è successo solo una volta in questa stagione. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro, ho buone sensazioni e spero che la partita sia lo specchio di quello che ho visto in allenamento”.

QUALI OBIETTIVI A FINE STAGIONE? – “Dobbiamo lavorare ogni giorno per migliorare. Dobbiamo essere focalizzati sulla partita di domani e non pensare sul finale di stagione. Sinceramente, ragioniamo partita per partita, ora dobbiamo conquistare 3 punti a Udine”.

TANTE SOSTITUZIONI – “Non vorrei mai togliere nessuno nel primo tempo o nell’intervallo. Ho buone sensazioni durante la settimana, poi il piano di gioco non funziona e ci sono cose da rifare”.

ATTEGGIAMENTO NEGATIVO DEI TIFOSI DELL’UDINESE VERSO MAIGNAN – “Siamo tutti uniti. Mike deve essere concentrato sulla partita. Penso che non sia preoccupato e non lo siamo neanche noi. Se succederà qualcosa, ci saranno le autorità competenti per risolvere”.

SE FOSSE ARRIVATO IN ESTATE, IL MILAN DOVE SAREBBE? – “Se avessi doti da mago… Ma non le ho. Devo pensare a oggi, a domani. Non lo so, non ho una risposta da poter dare”.

MODULO DIVERSO E SOSTITUIRE WALKER – “Quest’anno sono successi tanti episodi che non sono sotto controllo. Dobbiamo preparare la squadra al meglio, non sono totalmente soddisfatto per come sono andate le cose finora. Lavoriamo su tante cose, anche se dinamiche diverse in campo. Walker? Non sappiamo per quanto starà fuori, giocherà un altro calciatore”.

LUKA JOVIC TITOLARE A DUE PUNTE? – “Per giocare col 4-4-2 non siamo ancora equilibrati e solidi, perché abbiamo Leao e Theo che attaccano molto. Non è detto che con due punte sei più offensivo. Luka ha fatto un lavoro specifico dentro e fuori dal campo, è un giocatore che può darci qualcosa di utile e poi sta a me scegliere”.

SANTI GIMENEZ – “Non è recuperato”.

ALESSANDRO FLORENZI – “Dobbiamo gestirlo col bilancino. Ha uno spirito fantastico, ci aiuta tanto, ma non si allena tutti i giorni. Ci sono delle difficoltà e mi dispiace, ha una grande mentalità e spirito. Spero che col passare del tempo sia in condizione per aiutare la squadra anche in campo”.

TROVATA LA CHIAVE PER ATTIVARE LA SQUADRA? – “Io preferisco vincere 1-0 con solidità e compattezza rispetto a partite in cui si può segnare tanto e prendere tanti gol. Stiamo lavorando su come entrare bene in partita e la consistenza da avere negli oltre 90 minuti di partita”.