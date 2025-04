Firma a rischio e tifosi spiazzati: il Milan cambia idea

Arrivano nuove conferme su un affare a forte rischio: la firma può clamorosamente saltare, tifosi senza parole

Saranno mesi di scelte importante per il futuro del Milan. Mancano nove partita alla fine della stagione; dieci, in caso di passaggio del turno in Coppa Italia. Il campionato ha poco altro da dire: persa ogni speranza per rientrare in corsa Champions, adesso l’obiettivo minimo è provare ad esserci almeno per l’Europa League, raggiungibile sia tramite la Serie A che con la vittoria della Coppa Italia. Nel frattempo, Giorgio Furlani sta già programmando la prossima stagione: ha deciso di affidarsi ad un direttore sportivo, che doveva essere Paratici ma poi qualcosa è andato storto.

Sono quindi tornati di moda Tare e D’Amico ma per la scelta, a quanto pare, bisognerà attendere ancora qualche settimana. L’indiscrezione di questi giorni però riguarda uno dei big della rosa: oltre a Theo Hernandez che, con un solo altro di contratto, sembra più propenso all’addio che alla permanenza, rischia di cambiare clamorosamente anche il futuro di Mike Maignan.

Rinnovo Maignan a rischio: 3 possibili sostituti

Il Milan ha in mano da mesi l’accordo con Maignan per il rinnovo di contratto: 5 milioni fino al 2029. Eppure, l’annuncio ancora tarda ad arrivare. Nel frattempo è arrivato quello di Reijnders, che si è legato al Milan fino al 2030, e si stanno facendo passi avanti per quello di Pulisic. Per il portiere francese, invece, ancora niente da fare: cosa sta succedendo?

Secondo la Gazzetta dello Sport di oggi, c’è il rischio che alla fine l’annuncio del rinnovo di Maignan non arriverà mai. E senza rinnovo, come nel caso di Theo Hernandez, con un solo altro anno di contratto la cessione è praticamente inevitabile. Acquistato da Maldini e Massara per soli 13 milioni, ad ora Maignan garantirebbe una buona plusvalenza, ma la cifra incassata non sarà certamente quella che, solo qualche mese fa, sembrava altissima. Il Milan potrebbe accontentarsi di 30 milioni per lasciar partire Mike, che potrebbe rientrare fra gli obiettivi del Psg se le cose con Donnarumma (anche lui in scadenza nel 2026) dovessero andare male. E il Milan?

Non rinnovare Maignan significherebbe essere costretti a trovare un sostituto all’altezza e quindi fare un investimento importante. La Gazzetta dello Sport cita alcuni nomi che potrebbero fare al caso dei rossoneri: il primo arriva ancora dal Lille, l’ex squadra dello stesso Maignan, di Leao e di altri ed è Lucas Chevalier, classe 2001 e portiere di ottimo talento con una valutazione, però, da 30-40 milioni. In lista ci sarebbe anche Bart Verbruggen del Brighton, ma anche lui costa 40 milioni. C’è anche una pista italiana ed è Marco Carnesecchi dell’Atalanta: anche per lui ci sarà bisogno di sborsare una cifra importante. Vale davvero la pena rinunciare a Maignan?