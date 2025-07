Il Milan lo cede in Arabia: ci siamo, addio a titolo definitivo

Trattativa in corso per un’altra cessione del Milan in Arabia Saudita dopo quella di Theo Hernandez all’Al Hilal, i dettagli

Il Milan ha finalmente preso il terzino sinistro che sostituirà Theo Hernandez. Si tratta di Pervis Estupinan, ecuadoregno, acquistato dal Brighton per poco meno di venti milioni. Un affare che, in rapporto qualità prezzo, è davvero di ottimo livello. L’esterno, che in passato ha vestito la maglia dell’Udinese ma senza mai giocare, è arrivato poco fa in Italia per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Con Roberto De Zerbi ha avuto una grande crescita dal punto di vista tecnico, tattico e di letture di gioco.

Speriamo che Massimiliano Allegri sappia sfruttare queste doti in un calcio molto meno ricercato e molto meno brillante come quello dell’ex allenatore della Juventus (come ha dimostrato anche l’amichevole contro l’Arsenal a Singapore). Adesso c’è bisogno di un altro terzino ma a destra, di un altro centrocampista e di un attaccante. Nel frattempo, Igli Tare, che è rimasto a Milano e non è partito in tournée con la squadra, è al lavoro anche per piazzare gli esuberi e in queste ore ci sono stati dei passi avanti per una cessione in Arabia Saudita.

Un’altra cessione in Arabia: trattativa in corso

Fra i giocatori rientrati dal prestito e non riscattati c’è Ismael Bennacer, che non ha convinto De Zerbi e il Marsiglia ad acquistarlo a titolo definitivo. O meglio: i francese l’avrebbero anche tenuto, ma non alle condizioni pattuite (12 milioni per il riscatto). L’algerino non si è unito alla squadra né per il ritiro a Milanello e né, ovviamente, per il Pre Season Tour. A differenza di Adli, per lui non c’è stato spazio nemmeno per il Milan Futuro.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, è in corso una trattativa con l’Al-Ittihad. Bennacer flirta con l’Arabia Saudita da tempi non sospetti. Se ne era parlato anche un anno fa, ma Paulo Fonseca aveva spinto per tenerselo viste le sue grandi doti di palleggio. Purtroppo i soliti infortuni e lo scarso rendimento non gli hanno permesso di essere davvero utile alla causa, così a gennaio si è scelto l’addio. L’Arabia potrebbe concretizzarsi adesso in una delle squadre più forti e importanti (dove giocano Benzema e Kanté). Le due società stanno lavorando per un affare a titolo definitivo. Bennacer non è l’unico obiettivo degli arabi per il centrocampo: c’è anche Wendel dello Zenit, quindi deciderà fra loro due. Il Milan si accontenterebbe anche di una cifra inferiore ai 10 milioni pur di liberarsi di un giocatore fuori dal profetto.