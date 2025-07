Rifiuta il rinnovo, Milan in agguato: Tare prepara il blitz per il centrocampista

Uno dei calciatori accostati al club rossonero ha detto no al prolungamento contrattuale: ecco le ultime news.

L’acquisto di un altro rinforzo a centrocampo è uno dei tasselli pianificati dalla dirigenza del Milan per questo calciomercato estivo. Dopo aver preso Samuele Ricci e Luka Modric, adesso l’obiettivo è completare il reparto.

Sanno tutti che Igli Tare avrebbe già preso Ardon Jashari se il Club Brugge avesse accettato la ricca offerta da 32,5 milioni di euro più bonus. Il nazionale svizzero ha detto sì al trasferimento ed è stato molto chiaro con la società belga sulla sua volontà, però la richiesta per il cartellino rimane un po’ più alta rispetto alla proposta avanzata dal Milan.

Milan, no alla firma del nuovo contratto: le ultime news

Il Milan non ha ancora perso la speranza di arrivare a Jashari, però senza un rilancio sarà difficile riuscire a portarlo in Italia. Nel frattempo Tare pensa anche a delle alternative, ovviamente.

Il nome di Javi Guerra non è uscito dal radar e nei giorni scorsi ci sono stati nuovi contatti. Intanto, il Valencia ha presentato la prima offerta ufficiale per il rinnovo del contratto, ma il giornalista Matteo Moretto ha rivelato che il giocatore l’ha rifiutata: vuole uno stipendio più alto di quello proposto dal club spagnolo per firmare e rimanere. La trattativa andrà avanti, da capire fino a quanto il Valencia si spingerà per blindare il proprio gioiello.