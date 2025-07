L’Inter cambia obiettivo, via libera per il Milan: affare da 30 milioni

L’Inter potrebbe decidere di mollare la presa su uno dei giocatori più apprezzati da Allegri: strada libera per il Milan e colpo da 30 milioni

Lo scorso gennaio, dopo una trattativa non semplice, il Milan ha acquistato Santiago Gimenez dal Feyenoord. Per uno strano scherzo del destino, gli olandesi sono stati anche quelli che hanno eliminato la squadra di Sergio Conceicao dalla Champions League allo spareggio dopo la fase a girone unico. Un doppio confronto impietoso per i rossoneri, incapaci di mettere in difficoltà gli avversari, nettamente inferiori dal punto di vista tecnico, sia all’andata che al ritorno (con tanto di ingenua espulsione di Theo Hernandez per doppia ammonizione).

Lo stesso Feyenoord che poi l’Inter ha superato senza alcun tipo di problema agli ottavi di finale. C’è un altro giocatore che veste la maglia degli olandesi che è stato spesso accostato al Milan e poi anche a Inter e Juventus: è David Hacko, uno dei migliori difensori in circolazione per rendimento e potenziale futuro. Era fatta per il suo passaggio all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, ma qualcosa è andato storto e l’affare e saltato. E adesso può diventare un alleato per un acquisto dei rossoneri.

L’Inter torna su Hancko, strada libera per il Milan

Il Feyenoord e l’Al Nassr avevano trovato un accordo per il trasferimento di Hancko, che aveva lasciato Rotterdam per raggiungere il ritiro degli arabi in Austria. Ma è qui che si è verificato qualcosa di molto strano: il difensore si è visto negare l’accesso all’Hotel della squadra e poi dagli allenamenti, così il Feyenoord ha deciso di farlo tornare in Germania, al raduno della squadra.

“Trattamento scandaloso” è quello che filtra dall’Olanda su quanto accaduto. Insomma, l’affare è saltato e Hancko è quindi rientrato al Feyenoord. Il giocatore però non dovrebbe restare a Rotterdam, ed è qui che entra in gioco l’Inter. I nerazzurri hanno sempre apprezzato le caratteristiche del giocatore, anche perché è un perfetto braccetto di una difesa a tre, caposaldo dello scacchiere di Simone Inzaghi e base dalla quale ripartire anche per Christian Chivu. Se Ausilio dovesse decidere di andare forte su di lui, potrebbe quindi mollare la pista Giovanni Leoni. A quel punto dovrebbe approfittarne il Milan, che può provare a reinserirsi nella trattativa e ad avere maggior libertà di manovra (sempre se la Juventus non dovesse decidere di affondare il colpo). Il Parma però non fa sconti: per Leoni vuole 30 milioni, e da lì non si schioda. Il Milan, prima di prendere un altro centrale, deve cederne uno di quelli in rosa.