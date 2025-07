Lascia il Milan per la Turchia, accordo a un passo: i dettagli

Il club rossonero sta per cedere un giocatore fuori dal progetto: il suo futuro sarà nella Super Lig.

Si avvicina la fine del mese di luglio e Igli Tare sta cercando accelerare alcune operazioni sia in entrata sia in uscita. Massimiliano Allegri a breve disporrà di un nuovo terzino sinistro, dato che Pervis Estupiñan oggi è arrivato a Milano per visite mediche e firma.

Adesso mancano un terzino destro, un centrocampista e un attaccante per completare la campagna acquisti. Un difensore centrale arriverà solo nel caso in cui dovesse partire uno di quelli in organico, stesso discorso per un esterno offensivo. Per quanto riguarda le cessioni, ci sono comunque diversi esuberi ancora da piazzare. Dopo aver ceduto Tommaso Pobega al Bologna in prestito con obbligo di riscatto “condizionato”, Tare sta provando a chiudere altre tre uscite.

Milan, tris di cessioni: una nella Super Lig

Lorenzo Colombo sembra vicino al trasferimento al Genoa in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Un’operazione che potenzialmente potrebbe portare nelle casse del Milan circa 10 milioni di euro complessivi.

Un’altra trattativa avviata è quella per la cessione a titolo definitivo di Ismael Bennacer all’Al Ittihad. Il club della Saudi Pro League ha una proprietà ricchissima, quindi non dovrebbe avere problemi ad accontentare le richieste del Milan e del nazionale algerino.

La terza trattativa in corso che riguarda un esubero è quella per il passaggio di Emerson Royal al Besiktas. Il giornalista sportivo Matteo Moretto ha rivelato che il terzino brasiliano è vicino al trasferimento in Turchia. I contatti tra le parti procedono in maniera abbastanza spedita e sembra che si possa chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Il Besiktas ha pronto un contratto triennale per Emerson Royal, in caso di acquisto a titolo definitivo del cartellino. Ripartire da un campionato come la Super Lig potrebbe essere la soluzione ideale per il rilancio della carriera del laterale destro sudamericano, reduce da stagioni non esaltanti.

Moretto ha raccontato che anche il Flamengo ha preso informazioni sulla situazione di Emerson Royal, ma il Besiktas è avanti nelle negoziazioni e conta di chiudere al più presto. Il club di Rio de Janeiro sta cercando un sostituto di Wesley, per il quale ha già un accordo con la Roma. Anche lo stesso Wesley era stato sondato dal Milan.