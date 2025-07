Allegri ha scelto il nuovo bomber: l’annuncio è arrivato

Il tecnico rossonero rompe gli indugi in sede di mercato: ecco chi potrebbe essere il nuovo centravanti nel suo Milan

Stagione davvero importante, quella che prenderà via tra non molto, per il nuovo Milan targato Igli Tare e Massimiliano Allegri. Dopo aver fallito tutti gli obiettivi stagionali (ad eccezione della Supercoppa italiana, vinta in modo quanto meno rocambolesco dall’appena arrivato Sergio Conceiçao) in un’annata davvero negativa dal punto di vista dei risultati e delle scelte di proprietà e dirigenza, il club rossonero è chiamato a tornare a quei livelli d’eccellenza imposti dal suo blasone.

Il patron Gerry Cardinale ha lavorato a stretto contatto con l’Ad Giorgio Furlani e col Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic per porre le basi, innanzitutto partendo dalla dirigenza e finendo con gli interpreti in campo, per quella che dovrà obbligatoriamente essere l’annata del riscatto.

Dalle parti di Milanello (per non parlare dell’esigente e rumorosa piazza, che lo scorso anno ha fatto sentire a più riprese il suo malcontento) sognano che il nuovo tecnico Max Allegri riesca a replicare quanto fatto da Antonio Conte a Napoli: vincere lo Scudetto al primo anno approfittando dell’assenza (comunque sempre dolorosa per un club dalla spiccata dimensione europea come il Milan) dalle Coppe europee.

Più realisticamente, il mister toscano è innanzitutto chiamato a riportare la squadra in Champions League, magari aggiungendo un ottimo cammino in Coppa Italia al bilancio da tirare a fine stagione. Per il raggiungimento dell’ambìto obiettivo i rossoneri devono però ancora puntellare la rosa con qualche colpo: forse quello decisivo potrebbe arrivare da un esubero tecnico di una rivale.

Milan-Vlahovic, si può: segnali positivi

Come riferito negli ultimi giorni dal quotidiano ‘Tuttosport‘, la dirigenza della Juve e l’entourage di Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo ‘prigioniero’ di un contratto da 12 milioni di euro netti l’anno fino al 30 giugno 2026, potrebbero aver finalmente trovato un accordo per l’addio del centravanti ai bianconeri.

Il nuovo DG Damien Comolli e l’agente Ristic sarebbero vicini ad accordarsi per una buonuscita da 10 milioni di euro che produrrebbe l’immediato effetto di rendere libero il serbo di accasarsi altrove senza che venga corrisposto nulla per il suo cartellino.

Il Milan potrebbe così finalmente fare la sua proposta al bomber, che a Milanello ritroverebbe quel Max Allegri già avuto in bianconero nel suo primo anno e mezzo di permanenza a Torino. L’eventuale arrivo dell’ex Viola in rossonero è stato già benedetto da una vecchia gloria del grande Milan che fu. Un campione che, nel corso dei suoi 6 anni in rossonero, ha deliziato la platea con giocate sopraffine da vero fuoriclasse qual era.

“Vlahovic mi piace, lo conosco: è giovane, ha 25 anni, forte, ha senso del gol, ha notevoli margini di miglioramento. Aveva fatto cose molto buone con la Fiorentina e anche, mi pare, con Allegri alla Juve. Spero che il Milan lo prenda, per lui e per Allegri. Max mi è simpatico e non soltanto perché è tornato ad allenare il Milan“, ha dichiarato a ‘La Gazzetta dello Sport’ Dejan Savicevic, uno dei preferiti del compianto presidentissimo Silvio Berlusconi.