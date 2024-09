La mazzata arriva da Alonso, tifosi Ferrari senza parole

Fernando Alonso torna a parlare delle Ferrari. Lo spagnolo, come sempre, si è mostrato senza peli sulla lingua. Ecco cosa è successo

Fernando Alonso torna a parlare della Ferrari e quando lo fa non è mai certo tenero. Il pilota spagnolo, oggi all’Aston Martin, ha sempre diviso l’opinione pubblica e i tifosi, con dichiarazioni dirette e senza troppi giri di parole.

E’ evidente che l’asturiano non ha mai fatto nulla per farsi voler bene da tutti. Alonso è d’altronde un personaggio che lo si ama o lo si odia e le nuove dichiarazioni, rilasciate dopo il Gp di Singapore siamo certi che divideranno ancora. Non mancheranno gli insulti, ma allo stesso tempo ci sarà chi la penserà come lui.

Alonso, però, di solito mette d’accordo tutti in pista e anche domenica scorsa, nonostante una vettura per nulla competitiva, è riuscito ad andare a punti, conquistando un ottavo posto prezioso, considerando anche che il suo compagno di scuderia ha chiuso solamente in 14esima piazza.

Alonso dunque è stato lì a provare a duellare con le Ferrari, con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Le Rosse, insieme alla McLaren, sono al momento, certamente le auto più veloci della Formula 1, ma delle qualifiche disastrose non hanno permesso al monegasco e allo spagnolo di corre il Gp per vincere.

Alonso: “La Ferrari avrebbe dovuto vincere”

Sì, perché Fernando Alonso, non ha alcun dubbio. La Ferrari, che hanno chiuso al quinto e al settimo posto, sarebbe dovuta essere sul podio più alto.

Il pilota asturiano, così, si mostra per nulla tenero nei confronti della Rossa: “La Ferrari avrebbe dovuto vincere questa gara – ha commentato a caldo a Singapore -. Probabilmente è stata la vettura più veloce del weekend, la mia gara non era con loro ed essere finiti a pochi secondi è positivo“.

Alonso, che nonostante l’età sogna di tornare a lottare per il titolo nel 2026, è dunque soddisfatto della propria gara: “Sono stato dietro ai primi quattro team e davanti a Perez, di solito sono a disposizione solo il nono e il decimo posto. Finire ottavi è dunque meglio dei nostri migliori sogni – riporta formulapassion -. Sono buoni punti, ma siamo stati pur sempre doppiati e avevamo una macchina difficile da guidare per tutto il weekend. Penso che ora dobbiamo alzare il livello, abbiamo alcune nuove parti in arrivo nelle prossime gare e speriamo che ci aiutino a ottenere prestazioni migliori“.