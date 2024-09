Servono 20 milioni di euro, Milan spiazzato: il colpo rischia di saltare

Il club rossonero sta ragionando su una possibile operazione da fare a fine stagione: oggi il prezzo è ritenuto alto, ma potrebbe abbassarsi.

L’ultimo calciomercato ha soddisfatto la dirigenza del Milan, che ritiene di aver preso tutti gli obiettivi prefissati. Anche se c’è qualche dubbio sul centrocampo, dove effettivamente un rinforzo in più sarebbe servito (anche alla luce dell’infortunio di Bennacer), in via Aldo Rossi sono convinti di aver allestito una squadra competitiva.

L’ultimo innesto arrivato a Milanello è Tammy Abraham, fortemente voluto da Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese voleva due attaccante con delle caratteristiche diverse e li ha avuti. Alvaro Morata non è una prima punta classica, fa un grande lavoro nel gioco di squadra e lo ha dimostrato giocando praticamente da trequartista contro l’Inter. Invece, l’ex Chelsea è più centravanti, anche se comunque ha fatto vedere di lottare e voler aiutare pure fuori dall’area.

Il Milan pianifica un’operazione

Nelle prime apparizioni in maglia rossonera è stato certamente positivo il rendimento di Abraham. Un peccato il gol sbagliato nel derby, però nel complesso la sua prestazione generosa è piaciuta anche domenica a San Siro. Era arrivato tra lo scetticismo di tanti tifosi, ma l’attaccante inglese ha voglia di convincere tutti e spera di farlo soprattutto grazie ai gol. Per adesso, ne ha segnato solo uno su rigore contro il Venezia. E ha regalato due assist, confermando di poter essere di aiuto ai compagni.

Tammy è arrivato al Milan in prestito secco, questo significa che dell’eventuale acquisto del cartellino bisognerà ridiscutere con la Roma a fine stagione. Da ricordare che l’ex Chelsea ha un contratto che scade a giugno 2026, pertanto il prezzo non potrà essere eccessivamente elevato. L’idea del club giallorosso è quella di incassare 20 milioni di euro nel caso in cui il giocatore dovesse disputare una buona stagione. Ma è una cifra che sarà trattabile, soprattutto se il centravanti inglese avrà la ferrea volontà di rimanere a Milano.

Il Milan vuole spendere meno di 20 milioni, anche se per parlare meglio di cifre bisognerà attendere l’evoluzione della stagione di Abraham. Da non scordare poi il suo stipendio netto annuo da circa 4,5 milioni, di cui la Roma vorrà certamente disfarsi, e il fatto che in giallorosso in prestito secco si sia trasferito Alexis Saelemaekers. Le società potrebbero venirsi incontro per chiudere le due operazioni a titolo definitivo.