Firma col Milan: quadriennale e ingaggio da due milioni

Il giocatore è pronto a firmare il contratto con il Milan: accordo per quattro anni a due milioni a stagione, i dettagli

Il Milan sta vivendo una sosta complicata a causa delle due sconfitte di fila contro Bayer Leverkusen e Fiorentina. Due partite che hanno creato grandi polemiche intorno alla squadra e all’allenatore. Che sta vivendo un’altra crisi dopo quella di inizio stagione, tanto da creare nuove indiscrezioni in merito ad un possibile esonero (che non hanno trovato conferme).

Intanto Fonseca lavora a Milanello a ranghi ridotti a causa delle tantissime assenze per via degli impegni dei giocatori in Nazionali. Dopo la sosta, il Milan è atteso da un periodo di grandi e importanti impegni fra Serie A e Champions League. Un filotto durissimo di partite che potrebbe essere decisivo per il cammino della squadra in tutte le competizioni. Intanto la società è al lavoro per risolvere alcune questioni legate ai rinnovi di contratto: il caso più spinoso è quello di Theo Hernandez, come ha fatto capire anche l’agente pochi giorni fa, mentre è sulla buona strada quello, altrettanto importante, di Maignan. Ma la firma più vicina è un’altra.

Milan, tutto pronto per la firma: è cosa fatta

Fra i migliori giocatori in questo 2024 c’è sicuramente Matteo Gabbia. Dal rientro dal prestito al Villarreal in poi è diventato un giocatore fondamentale e si sta dimostrando tale anche in questo inizio di stagione. E infatti è diventato in poco tempo un titolare inamovibile.

Gabbia ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e la sua volontà è molto chiara: nessuna fretta né necessità, ma gli piacerebbe firmare il rinnovo e legarsi magari a vita ai suoi colori del cuore. Non sarà un problema arrivare alle firme, che tra l’altro sembrano molto vicine. Il Milan, infatti, è pronto a riconoscere la sua importanza in squadra con un nuovo contratto: più lungo e soprattutto più ricco. Ad oggi Gabbia è fra i meno pagati della rosa, addirittura meno di un milione. L’idea quindi è di accordarsi per un contratto di 4 anni, e quindi fino al 2028, a 2 milioni a stagione.

Il difensore aspetta solo la chiamata finale per andare a firmare l’accordo e diventare così definitivamente un senatore della squadra del suo cuore. Come detto, anche il rinnovo di Maignan è molto vicino: anche per lui è pronto un contratto fino al 2028 a 5 milioni a stagione. Ci sarà invece da portare avanti la trattativa con Theo Hernandez e il suo entourage per arrivare ad un accordo soddisfacente per entrambe le parti.