Verso Milan-Udinese, le ultime da Milanello: c’è una buona notizia

Arrivano buone notizie da Milanello in vista del match con l’Udinese: le condizioni degli infortunati e le ultime su Chukwueze

Sono stati giorni di lavoro a Milanello per quei (pochi) giocatori rimasti durante la sosta per le Nazionali. Fonseca, alle prese con la seconda crisi nel giro di meno di due mesi, ha dovuto riportare un po’ di serenità e tranquillità in un ambiente pieno di situazioni irrisolte, come la questione rigoristi, le prestazioni negative e l’atteggiamento di alcuni senatori.

Inoltre, c’è anche una questione infortuni che non va dimenticata. A Firenze non c’erano, oltre al solito Davide Calabria, ancora fermato dal problema al polpaccio, anche Luka Jovic per pubalgia e Loftus-Cheek per un affaticamento. L’allenatore rossonero spera di recuperarli il prima possibile: difficile il rientro in breve tempo del capitano rossonero, che dovrà affrontare un periodo un po’ più lungo di stop, dovrebbe essere già ok invece Jovic, che è andato in Nazionale nonostante il problema accusato nelle scorse settimane. Ecco, invece, le ultime per quanto riguarda Loftus-Cheek.

Ottimismo per Chukwueze, le ultime

L’inglese oggi ha svolto ancora una svolta lavoro personalizzato: una parte in campo e l’altra in palestra. Le sensazioni in merito al suo rientro sono positive: potrebbe essere già a disposizione per la partita contro l’Udinese di sabato, ma la parola d’ordine è, come sempre, prudenza. Il Milan sta per affrontare un periodo molto complicato e pieno di match importanti ed è fondamentale provare ad avere tutti a disposizione.

E, a proposito, c’è grande attesa per gli esami di Samuel Chukwueze. L’esterno nigeriano è rientrato dagli impegni con la Nazionale con un problema muscolare: c’è più ottimismo rispetto alle scorse ore, ma solo oggi pomeriggio farà i test per evidenziare l’identità dell’infortunio e stabilire anche i tempi di recupero eventuali. C’è anche un’altra buona notizia che riguarda un lungodegente: Marco Sportiello sta sempre meglio, ieri si è allenato con la squadra e potrebbe rientrare nelle prossime settimane. Udinese, Bruges o Bologna: fra una di queste tre partite, il portiere tornerà a disposizione. Tornando ai Nazionali: oltre a Chukwueze, anche Pulisic e Gabbia sono già rientrati alla base e torneranno presto a lavorare con il gruppo. Fonseca ha fortemente bisogno di loro due e li vuole tirati a lucido per il match di sabato. Per Calabria stamattina ancora lavoro a parte: il terzino sta lavorando per rientrare il prima possibile. Sabato a San Siro potrebbe essere convocato Alex Jimenez.