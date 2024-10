Sainz scatena il panico in casa Ferrari, annuncio che gela la Rossa

Sainz è stato interpellato sull’arrivo di Hamilton in Ferrari, una mossa che sicuramente lo ha un po’ deluso.

Il futuro di Carlos Sainz sarà con la Williams ed è qualcosa che mai si sarebbe aspettato dopo le buone stagioni trascorse tra McLaren e Ferrari. Ripartire dalla scuderia di Grove, certamente con una storia gloriosa ma che da anni naviga nelle posizioni basse della classifica, non era qualcosa rientrante nei suoi piani. Darà comunque il massimo per questa nuova sfida, sperando di regalare qualche sorpresa.

Il progetto Williams lo ha convinto maggiormente rispetto a quelli di Alpine e Sauber/Audi, che sono state le uniche vere alternative. Andare in Red Bull o in Mercedes era il suo auspicio, però queste scuderie hanno fatto altre scelte: rispettivamente, rinnovare Sergio Perez e promuovere Andrea Kimi Antonelli. Sainz si è ritrovato a prendere una decisione molto complicata e firmando il contratto biennale (con opzione per un terzo anno) sembra anche essersi garantito una clausola che gli permetterebbe di liberarsi in caso di chiamata di un top team per il 2026.

Ferrari F1, Sainz e l’ingaggio di Hamilton

Sainz andrà ad affiancare Alexander Albon, tredicesimo nella classifica generale della F1 con 12 punti. Com’è noto, il suo posto in Ferrari verrà preso da Lewis Hamilton, un colpo annunciato il 1° febbraio 2024, quindi prima dell’inizio della nuova stagione. Fu una notizia shock un po’ per tutti, lo stesso Carlos immaginava che avrebbe avuto delle chance di giocarsi la permanenza in rosso e invece ha iniziato il campionato sapendo già di doversene andare.

Mattia Binotto, ex team principal Ferrari e oggi alla guida della Sauber, ha rivelato che lui non avrebbe mai preso Hamilton se fosse rimasto a Maranello. Sainz, intervistato da Marca, è stato interpellato anche sulla frase detta da Binotto e ha così risposto: “Non mi intrometto in queste cose. Terrò la mia opinione per me, un giorno magari ve la dirò a cena“.

Carlos ha preferito non esprimersi in modo diretto, anche se è normale che la decisione della Ferrari possa averlo deluso. Sperava di rinnovare il suo contratto e riteneva di meritarsi la conferma, però i vertici di Maranello hanno scelto di effettuare un’operazione clamorosa assicurandosi Hamilton.

Il sette volte campione del mondo di F1 compirà 40 anni a gennaio, proprio in virtù dell’età qualcuno pensa che potrebbe essere stato un errore investire tanti soldi su di lui e mettere a fianco di Leclerc un compagno che potrebbe essere molto ingombrante. Solo il tempo darà le risposte.