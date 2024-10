Esonero Fonseca, nuovo ribaltone: Milan senza pace

Ennesimo ribaltone sul futuro di Paulo Fonseca: già vicino all’esonero, non c’è pace per il tecnico del Milan

Un inizio choc quello sulla panchina del Milan, con appena 2 punti conquistati nelle prime tre gare di campionato contro avversari tutt’altro che irresistibili. Paulo Fonseca ha saputo successivamente conquistare il mondo rossonero, vincendo tre sfide di fila: derby compreso.

La brutta sconfitta di Firenze, match nel quale la squadra ha mostrato un’involuzione davvero preoccupante, ha ridimensionato per il momento quelle che sembrerebbero essere le ambizioni del Milan. Manca solidità in difesa, in attacco spesso e volentieri si fa troppa difficoltà mentre a centrocampo – al netto di pochi momenti – la sensazione è che manchi il giusto filtro oltre a idee concrete in fase di costruzione. A questo punto, come già accaduto recentemente, si torna a parlare con forza del futuro dell’allenatore portoghese.

Si è vociferato a lungo, soprattutto dopo le prime settimane, di un possibile esonero dell’ex romanista in favore di profili evidentemente in grado di dare un’impronta più che positiva alla squadra, a stagione in corso. Da Massimiliano Allegri a Maurizio Sarri. Alla fine, però, Fonseca è rimasto dov’è. La società di Cardinale sembrerebbe aver già preso un’importante decisione riguardo l’allenatore: adesso può davvero cambiare ogni cosa a Milanello.

Milan-Fonseca, situazione spinosa: ora cambia tutto

‘La Gazzetta dello Sport’ fa il punto sulla situazione in casa rossonera ed in particolare riguardo a quella legata all’ex allenatore del Lille, bersagliato da durissime critiche in questo suo primo scorcio di stagione alla guida del ‘Diavolo’. Ora però per Fonseca può cambiare tutto.

Nonostante il brutto ko di Firenze la società rossonera ha piena fiducia nel tecnico lusitano, considerandolo l’uomo giusto a cui affidare le chiavi del nuovo progetto Milan. La dirigenza di Via Aldo Rossi crede fermamente in Fonseca, non sta a questo punto valutando concretamente potenziali alternative a stagione in corso. Nonostante i risultati a tratti disastrosi, soprattutto in ambito europeo, il portoghese può dormire sonni tranquilli. Almeno per il momento. Proprio così, come spesso accade nel calcio la fiducia sarà inevitabilmente a tempo.

Fonseca dovrà dare risposte concrete sul campo, risollevando la squadra che troppo spesso è sembrata sfuggirgli di mano. Dalla polemica sull’insubordinazione dei suoi sulla scelta del rigorista al famoso caso cooling break. Il clima, insomma, è tutt’altro che risultati. Ed i tifosi non sperano altro che l’arrivo di risultati che possano rinvigorire le ambizioni di questo Milan, reduce da un’estate fatta di grandi aspettative fino ad ora pienamente disattese dal lavoro dell’ex allenatore della Roma.