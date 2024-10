La rivelazione incendia il mondiale di F1: caos Red Bull

Nel box Red Bull si è creata una situazione inaspettata quest’anno: sono arrivate delle dichiarazioni molto importanti in merito.

La Red Bull rimane favorita per la vittoria del titolo piloti, avendo un Max Verstappen con un consistente vantaggio su Lando Norris. Anche se può sempre succedere di tutto, il campione in carica della F1 ha buone chance di ripetersi per la quarta volta consecutiva. Diverso è il discorso per quanto concerne il mondiale costruttori.

Nel Gran Premio dell’Azerbaigian c’è stato il sorpasso della McLaren ai danni della Red Bull e la scuderia di Woking ha la grande possibilità di aggiudicarsi questo titolo. Ha sia Norris che Piastri particolarmente competitivi con una MCL38 che da diversi gran premi è la migliore monoposto della griglia della Formula 1. Attenzione anche alla Ferrari. I giochi potrebbero essere più aperti su questo fronte.

F1, caso Perez nel box Red Bull

Se McLaren e Ferrari possono contare su entrambi i piloti nella lotta per il mondiale costruttori, invece il team di Milton Keynes sta facendo affidamento solo su Verstappen praticamente. Infatti, Sergio Perez è incappato in una lunga crisi dopo un inizio di stagione non negativo (4 podi e altre 2 top 5 nei primi 6 gran premi). Era stato molto veloce a Baku, però l’incidente con Carlos Sainz gli ha precluso la possibilità di tornare a salire sul podio. Da fuori è difficile comprendere il suo rendimento.

Checo puntava molto sul Gran Premio del Messico per rilanciarsi, però nelle qualifiche non ha superato il Q1 e questo lo ha costretto a partire nelle ultime file. Una delusione grandissima davanti ai numerosi tifosi che hanno comprato il biglietto per recarsi all’Autodromo Hermanos Rodriguez con lo scopo di vederlo protagonista e magari festeggiare un buon risultato.

Parlando in conferenza stampa, il pilota di Guadalajara si è così espresso sul suo 2024: “So di aver avuto una stagione terribile, anche se era partita positivamente. A Baku sono stati individuati i problemi di cui parlavo da un anno e mezzo. Se hai una vettura difficile da guidare, diventa tutto più complicato e puoi commettere degli errori. Ho anche dubitato di me stesso. Alcuni ingegneri mi hanno detto di aver capito perché ho faticato tanto“.

Checo spera di fare un finale di stagione all’altezza delle aspettative, anche per scacciare definitivamente quei rumors che danno il suo sedile a rischio per il 2025. Ha un contratto che in teoria lo tutela, però servono risultati.