Milan-Napoli, è scontro sul mercato: tutta colpa di Conte

Milan e Napoli sono pronte a sfidarsi in campo, ma anche sul mercato. Il giocatore, che piace ai rossoneri, nel mirino di Antonio Conte

Poche ore al calcio d’inizio della sfida di San Siro, tra il Milan di Paulo Fonseca e il Napoli di Antonio Conte. Una sfida che opporrà i rossoneri ai primi della classe.

Gli azzurri, infatti, sono rinati con il tecnico italiano in panchina. Quel tecnico che in estate i tifosi del Diavolo hanno sognato di vedere a Milano, al posto di Stefano Pioli. Il profilo dell’ex Tottenham, però, non è mai stato davvero preso in considerazione, così i rossoneri hanno deciso di ripartire da Fonseca. L’avventura del portoghese alla guida del Milan non è iniziata nei migliori dei modi e dopo qualche partita la sua panchina è stata messa in discussione. Il derby, però, ha cambiato tutto, dando credito al mister. Oggi, dunque, il passato è lontano e tutti stanno dalla parte dell’ex Lille. Antonio Conte, dunque, è ormai solo un avversario da battere sul campo, ma anche sul mercato.

Milan, il Napoli su Dorgu: lo vuole Conte. E’ sfida sul mercato

Gli azzurri, infatti, sono finiti sulle tracce di un giocatore, che il Milan segue da tempo. Stiamo parlando di Patrick Dorgu. L’esterno mancino del Lecce, capace di giocare anche sulla destra, è stato beccato dalle telecamere mentre chiacchierava proprio con il tecnico dei campani.

E’ successo tutto proprio dopo il fischio finale di Lecce-Napoli, match, valevole per la nona giornata, andato in scena e vinto dagli azzurri, sabato pomeriggio. Per molti è la prova del forte interesse da parte dell’ex Tottenham per Dorgu. Il Napoli, dunque, potrebbe essere pronto a sfidare il Milan per il giocatore, che il club salentino valuta parecchio. Pantaleo Corvino non vorrebbe venderlo, infatti, per meno di 30 milioni di euro.

Valutazione che ha spaventato il Milan, che in passato l’avrebbe voluto comprare come vice Theo Hernandez. Ora potrebbe toccare al Napoli provare l’affondo. In azzurro, il giocatore avrebbe un ruolo sicuramente più centrale e con il modulo di Antonio Conte, avrebbe modo di esprimere tutte le sue qualità. Non sarebbe, d’altronde, la prima volta che il Napoli acquista un giocatore che in passato era stato accostato al Milan. In estate è successo con Alessandro Buongiorno, che i tifosi hanno sognato in rossonero, prima dell’approdo in Campania.