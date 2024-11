Tifosi della Ferrari increduli: tradimento immediato, se ne va alla Red Bull

Dal mondo della Formula Uno arriva una notizia che lascia senza parole i tifosi della Ferrari. Ecco cosa sta succedendo

Doveva essere il weekend che avrebbe dovuto avvicinare ancor di più la Ferrari alla McLaren e invece è stato un mezzo disastro.

Al Gran Premio del Brasile, infatti, il Cavallino, è riuscito a portare al traguardo solo una vettura, quella di Charles Leclerc. Carlos Sainz, invece, è stato costretto al ritiro. Non è andata molto meglio a Norris e Piastri, che insieme però hanno portato a casa due punti in più.

Sembra, comunque, essere passata un’eternità dal Gran Premio del Messico. All’Autrodromo Hermanos Rodriguez, la Ferrari aveva, infatti, chiuso con due monoposto sul podio. A trionfare, come tutti gli appassionati ricorderanno, era stato Carlos Sainz Junior, che aveva così bissato il successo negli Stati Uniti del compagno, Charles Leclerc. Lo spagnolo, nonostante un addio annunciato, al termine della stagione, si sta dimostrando un pilota super affidabile e competitivo.

Sorpresa Sainz, incontro per l’addio alla Williams: c’è la Red Bull

Ed è inevitabile che le prestazioni di Carlos Sainz, davvero continuo, soprattutto nell’ultimo periodo, non stiano passando inosservate tra gli appassionato. Non mancano i tifosi del Cavallino, che già rimpiangono la sua partenza a fine stagione.

Lo spagnolo, come è noto, ripartirà dalla Williams, dove si sta mettendo in mostra quel Franco Colapinto, che secondo gli ultimi rumors è diventato il candidato numero uno per affiancare Max Verstappen nel 2025 in Red Bull. In Argentina ne sono sicuri. La presenza di Christian Horner nell’hospitality Williams ha fatto tanto rumore e non è passata certo inosservata. Tutti hanno chiaramente pensato al talentino argentino in Red Bull, ma non è da escludere che si sia parlato di Carlos Sainz. Sul contratto tra lo spagnolo e la Scuderia inglese non ci sono certezze, ma c’è chi sta avanzando l’ipotesi che sia presente una clausola che permetta allo spagnolo di liberarsi in caso di chiamata da parte di un top team. Ora chiaramente tutti stanno a chiedersi se Carlos Sainz approderà in Red Bull. Sarà il tempo a dircelo. A fine stagione è attesa la decisione da parte di Milton Keynes, che adesso chiaramente sta pensando solamente alla fine della stagione dove Verstappen è in testa con 393 punti, contro i 331 di Norris.