Vuole il Milan, lo ha detto in diretta: rossoneri pronti al grande colpo

Le dichiarazioni del calciatore non lasciano più dubbi. Ora può esserci davvero il Milan nel suo futuro: altro colpo dalla Francia

Quello francese è da sempre un mercato dove il Milan ha guardato con estremo interesse. Sono d’altronde diversi i calciatori che provengono dalla Ligue 1 e che hanno giocato nel campionato transalpino, che oggi recitano un ruolo importante in rossonero.

Mike Maignan e Rafa Leao, d’altronde, sono due elementi che in passato hanno indossato la maglia del Lille. Ma anche Strahinja Pavlovic e chiaramente Youssouf Fofana hanno militato in Ligue 1, ma giocando per il Monaco, nel Principato.

E’ guardando, però, in casa Lille che ci sono diversi elementi che interessano al Diavolo. Lì d’altronde gioca Jonathan David, che in estate spiccherà il volo verso altre destinazioni. In passato il suo nome è stato accostato con insistenza al Diavolo. Oggi è più vicino a Inter e Juventus. Altri profili che piacciono al Milan sono sicuramente Tiago Santos e Ayyoub Bouaddi: il terzino destro portoghese si è infortunato e inevitabilmente è destinato a sparire un po’ dai radar dei club. Il centrocampista appena 17enne, invece, vedrà crescere il suo prezzo in brevissimo tempo. Il Milan, dunque, è chiamato a fare in fretta se vuole davvero prenderlo.

Milan, Zhegrova allo scoperto: le sue parole sul Diavolo

I giocatori del Lille hanno chiaramente il vantaggio di esser ben conosciuti da Paulo Fonseca che li ha potuti allenare. Il portoghese, dunque, sa bene cosa potrebbero dare gli elementi appena citati.

Tra i calciatori che stanno facendo bene ormai da tempo al Lille c’è anche Edon Zhegrova. L’esterno classe 1999 è da mesi sul taccuino del Diavolo, ma anche di altre squadre italiane, come la Juventus: “Mi piace il calcio italiano, seguo sempre le vostre big come il #Milan e guardo anche le partite della Juve. Poi in Kosovo ci sono tanti tifosi di Milan, Inter e Juve. Io in Serie A un giorno? Perché no? Mi piace tanto il Milan”, una dichiarazione d’amore per il Diavolo, che non lascia dubbi. Le parole di Zhegrova rilasciate a Gianluca Di Marzio sono chiaramente destinate a far rumore. L’esterno, lo ricordiamo, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, e senza rinnovo il suo addio al Lille in state appare praticamente certo.